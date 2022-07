PARAMARIBO- Ook Suriname houdt zich bezig met sustainable tourism development en in het bijzonder de inzet daarbij van haar erfgoed, zoals de historische binnenstad met haar houten gebouwen.

Afgelopen maandag had Stichting Gebouw Erfgoed Suriname (SGES) een site visit in de historische binnenstad met toerisme-expert Chris Seek en Alessandro Martinotti , Project Officer UNESCO Kingston Office.

Zij zijn in Suriname i.v.m. de workshop ‘UNESCO Sustainable Tourism Strategy for World Heritage Properties in Suriname’ die op 19 en 20 juli zal worden gehouden in het Nationaal Archief Suriname (NAS).

Bezoeken

Ook waren vertegenwoordigers van Jodensavanne, het Ministerie van Transport Communicatie en Toerisme (TCT) en de Bouwcommissie mee tijdens de tocht. Er zijn nog twee site visits gepland naar Jodensavanne en de Cassipora begraafplaats en het Centraal Suriname Natuur Reservaat (CSNR).