KRALENDIJK – Afgelopen zaterdag was een gedeelte van de cast van Bon Bini Holland 3 op Bonaire voor de lancering van de nieuwe film. Fans hadden de gelegenheid om tijdens de drukbezochte meet & greet een praatje te maken met de acteurs en op de foto te gaan met ze. Bonaire.nu kreeg de kans om de cast te interviewen en alvast de nieuwe film te bekijken.

Bon Bini Holland 3 gaat over Robertico, die zich voordoet als eigenaar van F.C. Kip, wanneer het kiprestaurant wordt overgenomen door de Amerikaanse fastfood gigant Wicked Chicken. The American Dream lijkt voor iedereen die in het restaurant werkt werkelijkheid te worden. Maar eenmaal in New York lopen de zaken anders dan gepland. Lukt het Robertico om zijn ware identiteit verborgen te houden voor het meisje van zijn dromen, Zoë? Wat doet Judeska op de New York Fashion Show? En Gerrie op een cruise in de Caribbean? Maar vooral: lukt het de F.C. Kippers om hun restaurant weer in eigen handen te krijgen?

Na de voorvertoning van de film had Bonaire.nu de mogelijkheid om een aantal vragen te stellen aan de aanwezigen.

Wat is jullie favoriete scene?

“Eigenlijk vind ik alle scenes leuk, maar de scene in het vliegtuig is me echt bijgebleven. We moesten echt uit het vliegtuig springen, dat was toch wel spannend,” zegt Alpha Oumar Barry. “Voor die scene werkten we wel met een green screen maar het vliegtuig stond best hoog. We moesten horizontaal springen en ons op onze buik laten vallen op een luchtkussen. Het moest natuurlijk wel echt lijken”, vult Phi Nguyen hem aan. “Ook om de scene na de bokswedstrijd, wanneer Robertico en Ping Ping vluchtten, hebben we hard gelachen. We improviseren ook veel,” zegt Phi Nguyen. “De scene met Rico Verhoeven is mij het meest bijgebleven, maar dat kwam meer doordat hij mij een gekneusde heup heeft bezorgd. Rico zei dat ik me niet moest aanstellen, omdat hij maar op 20% van zijn kunnen sloeg. Maar voor hem is 20% niets, maar voor mij…”, vertelt Jandino nu lachend.

Gingen er nog meer dingen mis tijdens de opnames?

“Toen ik uit het vliegtuig moest springen, ben ik op de grond beland, met mijn knie naast het luchtkussen.” vertelt Alpha Oumar Barry. Phi Nguyen stelt ons gerust: “De meeste bloopers zijn dat iemand in de lach schiet tijdens een scene en deze niet gebruikt kan worden.”

“We hebben een vaste basis, maar we improviseren ook heel veel. Natuurlijk moet je dan ook rekening houden met je tegenspeler, die moet ook op jou reageren. Maar we werken al lang samen, dus we kunnen met elkaar lezen en schrijven,” besluit Jandino.

Passen de types die jullie spelen goed bij jullie?

“Kofi past echt bij mij”, vertelt Alpha Oumar Barry. “Als ik praat vragen mensen soms of ik echt zo praat, ze denken dat ik de stem naspeel, maar ik praat echt zoals Kofi”. Ping Ping is dan weer een totaal ander karakter, die minder overeenkomsten heeft met acteur Phi Nguyen. “Maar toch speel ik hem heel graag”, aldus Phi Nguyen.

“Ik vind op dit moment Gerrie het leukst. Dat komt ook omdat die van alle types het ingewikkeldste is om te doen. Het duurt 4,5 uur voordat ik omgetoverd ben tot Gerrie. Ze kan heel hard zijn, maar eigenlijk wil ze gewoon liefde ontvangen. Dit is ook een weerspiegeling van hoe de maatschappij op het moment is. We worden steeds harder, maar eigenlijk is dat een schreeuw om liefde. En dat maakt het ook zo leuk om haar te spelen. Veel mensen kunnen zich niet voorstellen dat ik het ben, ik krijg regelmatig de vraag wie Gerrie toch is,” vertelt Jandino Asporaat. “Toch ligt ze het verste af van wie ik ben.”

Komt er nog een vervolg op Bon Bini Holland 3?

“We zijn wel bezig en zolang de mensen het leuk vinden, gaan we door”, zegt Phi Nguyen. “Ik sluit het helemaal niet uit, ik merk dat de fans het heel leuk vinden. Zolang ik creatief genoeg ben om verhaallijnen te schrijven die ik echt leuk vind en waar ik trots op ben, dan gaat er zeker een vervolg komen. Ik stop pas wanneer ik mensen niet meer kan verrassen. Het publiek verwacht natuurlijk iets van ons, het is een bepaalde formule, maar alsnog willen ze verrast worden en daar zoek ik naar. Als ik dat heb gevonden kan er zomaar een vijfde film ontstaan.” vertelt Jandino enthousiast.

Wordt het vervolg wellicht op Bonaire opgenomen?

“Het zou fantastisch zijn om een film helemaal op de eilanden op te nemen. Ik zou het geweldig vinden, ik ben hier nu één dag (op Bonaire red.) en voel alleen maar liefde en positieve energie. Dat zou voor de film ook te gek zijn om dat te kunnen gebruiken,” geeft Phi Nguyen aan. “Het is een mooie plek om te zijn”, vervolgt Alpha Oumar Barry.

Jandino geeft aan dat het al bijna was gelukt voor Bon Bini Holland 3. “Het kwam door Covid dat dit niet gelukt is. We wilden eigenlijk het cruiseschip waar Gerrie op zat laten aanmeren op Bonaire. Helaas lukte het door de regels niet om toestemming te krijgen om op het cruiseschip te komen zonder in quarantaine te gaan. Maar in de toekomst willen we wel op Bonaire komen filmen, het is zo’n mooie plek”, besluit Jandino.

Hoe was het om Jandino te werken?

Alpha Oumar Barry, die inmiddels al twintig jaar samenwerkt met Jandino, geeft aan dat het inspirerend is om met hem te werken. Daarnaast hebben ze samen veel plezier en lol tijdens het werk. Phi Nguyen sluit zich hierbij aan. In de tien jaren dat hij nu samenwerkt met Jandino is er veel ruimte voor gezelligheid, maar het doel is om echt iets moois te maken voor de mensen. Dat gaat soms wel gepaard met wat stress, maar dat weegt niet op tegen het plezier dat ze samen hebben. “We lachen ons helemaal kapot, haha”, besluit Nguyen.

Bon Bini Holland 3 is afgelopen vrijdag op Curaçao in première gegaan. Zondag volgde ook Aruba. Vanaf vandaag, donderdag 14 juli, draait de nieuwste film van Jandino ook op Bonaire in de bioscoop. In Nederland heeft de film inmiddels de gouden status bereikt. Dat betekent dat er al meer dan 100.000 mensen de film hebben gezien.

Bekijk hier alvast de officiële trailer van Bon Bini Holland 3: