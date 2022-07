Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 650 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Dit ga je doen

Fundashon Mariadal heeft vier apotheken. Een ziekenhuisapotheek en drie openbare apotheken. Wij zijn op zoek naar medewerkers voor de openbare apotheken. Er is wel een kans dat je in de ziekenhuisapotheek komt te werken maar dat is niet direct het geval.

In de functie van Apothekersassistent draag je zorg voor het bewaken, controleren, verstrekken, distribueren van genees- en zelfzorgmiddelen. Je geeft op een klantgerichte manier voorlichting en advies bij de verstrekking van de medicatie en zorgt met je team voor een correcte bewaking van de voorraad van zowel de apotheken als de afdelingen binnen FM. Bijkomende overige activiteiten zijn het uitvoeren van kwaliteitscontroles, het begeleiden/ inwerken van nieuwe collega’s en het actief meedenken in de ontwikkeling van de huidige procedures en protocollen.

Dit neem je mee

Je hebt een relevante opleiding apothekersassistent op MBO-4 niveau.

Je bent beschikbaar voor een periode van minimaal 1 jaar.

Ervaring met bereiding van cytostatica of aseptische middelen is een pré.

Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.

Je kunt je gemakkelijk zowel mondeling als schriftelijk verwoorden bij het verstrekken van informatie aan patiënten, artsen en het verplegend/ verzorgend personeel.

Je bent cliëntgericht, hebt een goed beoordelingsvermogen, je kunt zelfstandig

je werkzaamheden inrichten/ organiseren en je kan effectief blijven presteren

in stressvolle situaties.

je werkzaamheden inrichten/ organiseren en je kan effectief blijven presteren in stressvolle situaties. Je hebt een groot aanpassingsvermogen en bent flexibel inzetbaar in zowel de ziekenhuisapotheek en openbare apotheken.

Integriteit en betrouwbaarheid zijn essentieel vanwege de omgang met medicijnen en inzage van gevoelige informatie.

Je beheerst de talen Nederland en Engels. Papiaments en Spaans zijn een pré.

Dit bieden we je

Het minimum aantal maanden dat je kunt komen werken is zes maanden.

De functie van Apothekersassistent B is ingedeeld in Functiegroep 40 met een salaris van minimaal $ 2.434,- en maximaal $ 3.292,- bruto per maand op basis van een 40 urige werkweek. Een pensioenregeling, een 13e maand, vakantiegeld en 20 vakantiedagen per jaar o.b.v. een fulltime dienstverband.

Kom je van buiten Bonaire? Dan helpen we je met een tegemoetkoming in de verhuiskosten, de tickets voor jou en eventuele gezinsleden en huisvesting voor de eerste maanden.

Naast deze Verhuisregeling bieden we vanuit FM een gratis cursus Papiaments aan.

Meer informatie en direct solliciteren:

Als je je herkent in deze functie en je bent enthousiast, dan nodigen we je uit om direct te solliciteren voor 22 juli 2022 via onderstaande link. Eventuele vragen kunnen hier ook gesteld worden: https://werkenbijfundashonmariadal.nl/vacatures/78/apothekersassistent

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacature aanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.