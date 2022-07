KRALENDIJK- Om de natuur van het eiland verder te bescheren, zijn styrofoam (piepschuim) maaltijd boxen binnenkort geheel verboden op Bonaire. Het verbod gaat per 1 augustus 2022 in. Dit verbod geldt voor iedereen op Bonaire die piepschuim maaltijdverpakkingen voor eenmalig gebruik verkoopt of weggeeft.

Het verbod betreft alleen maaltijdverpakkingen gemaakt van het piepschuim, die op het eiland vooral worden gebruikt voor afhaalmaaltijden. Het verbod geldt niet voor maaltijdverpakkingen van ander materiaal dan piepschuim. Denk hierbij aan bekers gemaakt van traditioneel plastic of bioplastic.

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) moedigt iedereen aan om herbruikbare spullen te gebruiken wanneer dat mogelijk is. “Als inwoner en bezoeker van het eiland hebben wij allemaal een eigen verantwoordelijkheid om onze leefomgeving en natuur, schoon en gezond te houden. Neem bijvoorbeeld je eigen spullen mee zoals bestek of een eigen drinkbeker of thermoskan. Horeca en resorts kunnen bijvoorbeeld denken aan het weglaten van wegwerp rietjes tenzij hier om gevraagd wordt door een gast.

Toezicht

In voorbereiding op het nieuwe verbod, heeft de Directie Toezicht & Handhaving verschillende supermarkten, horecazaken en foodtrucks bezocht. De inspecteurs zien dat veel van deze bedrijven zich al houden aan het verbod op plastic draagtassen, bestek, roerstaafjes en de rietjes. Het is enorm positief dat het verbod goed wordt nageleefd.