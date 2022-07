KRALENDIJK – Nadat het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) afgelopen week een hogere benzineprijs aankondigde en hem schielijk ook weer introk, gaat het nu toch gebeuren. De benzine wordt met ingang van 15 juli nog eens 33 cent duurder en gaat dan 1 dollar en 86 cent kosten aan de pomp.

In de prijsaanpassing zijn de voorschriften van het Tijdelijk besluit van 25 maart 2022 inzake accijnsverlaging Caribisch Nederland 2022, nr. 2022-104414 , toegepast (Staatscourant Nr. 8683 van 28 maart 2022) . Tot 1 april 2022 bedroeg het accijnstarief voor benzine (MOGAS95) USO 31,86 cent per hectoliter.Volgens het voornoemd tijdelijk besluit bedraagt het nieuwe accijnstarief voor benzine (MOGAS95) USO 15,86 cent per hectoliter voor de periode 1 april 2022 tot en met 31 december 2022. Was deze vermindering niet doorgevoerd, dan zouden de prijzen nu boven de twee dollar per liter zijn uitgekomen.

In het licht van het vorenstaande kondigt het Bestuurscollege de volgende verkoopprijzen voor brandstof aan:

Brandstof Priisper10iuni2022 Aanpassing Benzine $ 1,53 + $0,33 Diesel $ 1,32 + $0,10 LPG 100 $ 63,45 – $0,17 LPG 20 $ 13,33 – $0,03

De prijsaanpassingen op Bonaire, Aruba en Curaçao zijn in de onderstaande grafieken weergegeven . In de grafieken valt te zien dat de huidige verkoopprijs voor benzine en diesel op Bonaire in de pas loopt met de verkoopprijzen op Curaçao. Maatregelen van overheidswege, waaronder accijnsverlaging, zijn in de verkoopprijzen voor benzine op Bonaire en Curaçao inbegrepen . Zander de accijnsverlaging zou de benzineprijs hoger zijn.

Toelichtingcomponententarieven

Component Toelichting Aankooppriis

lnkoopprijs voor Curoil Curoil NV marqe Marqe Curoil voor kosten opslaq/overslaq Curacao naar Bonaire Transportkosten CUR- BON

Kosten Curoil voor transport Curacao-Bonaire Fuelsupplyquarantee voorzieninq vanweqe operationele kosten raffinaderii Curacao Fuelsuoolvauarantee2 voorziening vanweae operationele kosten raffinaderij Curacao Aankooppriis BON Optelsom van bovenstaande componenten Marge Curoil Marqe Curoil voor distributie brandstoffen op Bonaire Accijnzen Accijnzen ABB ABB Marqe OTB Afdracht aan overheidsbedriif OTB

Correctiefactor Factor om verschillen te verrekenen tussen inschatting en realisatie aankooooriis Groothandelsprijs Optelsom van bovenstaande componenten Dealar marain Marge pomphouders voor verkoop brandstoffen op Bonaire Kleinhandelsprijs Optelsom van bovenstaande componenten





Tarievenper10juni2022



MOGAS95 (USO/liter)

LSD (USO/liter) LPG lOOlbs (USD/cyl) LPG 201bs(USD/cyl) Aankoopprijs

0.8831 0.9468 41.81 8.36 Curoil NV marge

0.0391 0.0391 3.61 0.72 Transportkosten CUR-BON

0.0647 0.0647 5.97 1.19 Fuelsupplyguarantee

0.0285 0.0285 2.63 0.53 Fuelsupplyguarantee2

0.0500 0.0500 0.52 0.10 Aankoopprijs BON

1.0654 1.1291 54.54 10.90 Opslag COVID-19

0.0000 0.0000 0.00 0.00 Marge Curoil

0.0950 0.0397 2.79 0.92 Accijnzen

0.1586 0.0000 0.00 0.00 ABB

0.1055 0.0935 0.00 0.00 Marge OTB

0.0335 0.0196 0.00 0.00 Correctiefactor

0.0000 0.0000 0.00 0.00 Groothandelsprijs

1.4580 1.2819 57.33 11.82 Dealar margin

0.0691 0.0402 6.12 1.51 Kleinhandelsprijs

1.53 1.32 63.45 13.33







MOGAS95

LSD LPG lOOlbs LPG 201bs Tarievenper15juli2022

(USO/liter) (USO/liter) (USD/cyl) (USD/cyl) Aankoopprijs

1.1895 1.0403 41.64 8.33 Curoil NV marge

0.0391 0.0391 3.61 0.72 Transportkosten CUR-BON

0.0647 0.0647 5.97 1.19 Fuelsupplyguarantee

0.0285 0.0285 2.63 0.53 Fuelsupplyguarantee2

0.0500 0.0500 0.52 0.10 Aankoopprijs BON

1.3718 1.2226 54.37 10.87 Opslag COVID-19

0.0000 0.0000 0.00 0.00 Marge Curoil

0.0950 0.0397 2.79 0.92 Accijnzen

0.1586 0.0000 0.00 0.00 ABB

0.1300 0.1010 0.00 0.00 Marge OTB

0.0335 0.0196 0.00 0.00 Correctiefactor

0.0000 0.0000 0.00 0.00 Groothandel sprijs

1.7890 1.3829 57.16 11.79 Dealar margin

0.0691 0.0402 6.12 1.51 Kleinhandelsprijs

1.86 1.42 63.28 13.30