PARAMARIBO —In een brief aan de directie van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) heeft de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) gevraagd de gelden van niet uitgevoerde vluchten conform de regels terug te betalen.

Daarnaast zou de SLM zekerheid moeten geven over vluchten die nog zijn gepland op latere data. Juist nu in vakantietijd worden vele gezinnen gedupeerd die op bezoek naar familie gaan” aldus het dagblad De Ware Tijd.

De berichten over SLM volgen elkaar snel op. Begin juni werd door de luchtvaartmaatschappij nog bevestigd dat er gewerkt werd aan een plan voor de voortzetting van de luchtvaartmaatschappij, en hierover binnen enkele weken meer duidelijkheid zou komen. De vluchtuitvoering was niet in gevaar en geruchten dat vluchten in het belangrijke hoogseizoen zouden worden geannuleerd bleken onjuist, aldus SLM.

Onaanvaardbaar

“Wij begrijpen dat hierin belangrijke keuzen moeten worden gemaakt en veel stappen moeten worden gezet, maar het in onzekerheid laten van passagiers over hun spaargeld waarmee zij hun vakantie hebben betaald is onaanvaardbaar”, aldus de Vereniging.