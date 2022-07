Installateur Delta Security Bonaire | Uren in overleg M/V

Een veilige omgeving op Bonaire én Curaçao is waar Delta Security zich dag en nacht mee bezighoudt. Een groeiend bedrijf met inmiddels een gevestigde naam.

We zijn per direct naar een installateur. Als installateur ben jij verantwoordelijk voor het installeren van draadloze alarmsystemen, ophangen van beveiligingscamera’s en oplossen van storingen bij onze klanten.

Wat we jou bieden:

Een marktconform salaris;

Een ambitieuze en prettige werkomgeving bij een gevestigde organisatie op Bonaire;

Korting op een sportabonnement en gratis trainingen en cursussen via onze Delta Academy.

Wat verwachten we van jou:

Een actieve werkhouding waarin je het fijn vindt om bij klanten aan het werk te zijn;

Je kunt goed zelfstandig aan het werk en toont initiatief;

Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de elektrotechniek.

Reageren

Heb je interesse of vragen? Stuur je motivatie en CV naar [email protected] of bel naar +599 717 1877. We komen graag met je in contact.

