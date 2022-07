DEN HAAG – De kans wordt steeds groter dat ook Bonairiaanse jongeren deel gaan uitmaken van de Nederlandse delegatie die afreist naar klimaatconferenties. Anthony (Sion) Janga heeft daarvoor succesvol gepleit bij de Nederlandse klimaatgezant, Prins Jaime de Bourbon de Parme.

Janga, al enkele jaren actief in de lokale jongerenorganisatie BITlab, had een ontmoeting met de neef van Koning Willem-Alexander en zoon van Prinses Irene. Die is sinds 1 augustus vorig jaar de nieuwe klimaatgezant voor de Rijksoverheid in Den Haag.

Het steekt Janga dat deze delegatie het hele Koninkrijk vertegenwoordigt op klimaatconferenties, maar dat er geen participatie is vanuit Caribisch Nederland. Dat moet wat hem betreft veranderen. Ook Bonaire moet deel uitmaken van de Nederlandse delegatie.

Volgens de Bonairiaan zijn veel jongeren op het eiland goed bezig op gebied van chemie, duurzaamheid en klimaat. “Mensen als Georgeson Boezem, Jean- Carl Frans, Jonathan Cranston, Shainy Holder, Chloe Paiman en Julia Martinus zijn volgens hem allemaal geschikt om aan tafel te zitten met beleidsmakers en besluitvormers”, zegt Janga.

De Nederlandse klimaatdelegatie bestaat nu nog uit de premier van Nederland, de minister die verantwoordelijk is voor klimaat, twee Nederlandse jongerenvertegenwoordigers en Nederlandse ambtenaren.

Behalve dat het nodig is, volgens Janga, om vertegenwoordiging te krijgen vanuit het hele Koninkrijk vindt de Bonairiaan ook dat de klimaatproblematiek van de eilanden een eigen perspectief hebben en het zaak is dat dat perspectief ook op tafel komt.

“Het is mij gelukt om klimaatgezant Prins Jaime te overtuigen om Bonairiaanse jongeren op te nemen in Nederlandse delegatie. Het ministerie van Economische Zaken in Den Haag is nu bezig om dit te mogelijk te maken.”

Janga hoopt dat als het allemaal volgens plan gaat er bij de eerstvolgende klimaatconferentie jongeren uit Bonaire netjes op de foto staan naast minister-president Mark Rutte, de minister voor Klimaat, de Nederlandse jongerenvertegenwoordigers en klimaatgezant Prins Jaime.