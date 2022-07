KRALENDIJK – Bonaire is relatief gevoelig voor stormvloeden. Dat schrijft het KNMI in ‘De staat van ons Klimaat 2021’. Op Bonaire ligt vitale infrastructuur in het relatief laaggelegen kustgebied. De hoofdstad Kralendijk ligt daar ook.

Het is voor het eerst dat de Nederlandse Meteorologische Dienst een overzicht van (extreem) weer en klimaat geeft. Het accent ligt daarbij op Nederland, maar er is een apart hoofdstuk toegevoegd voor de drie eilanden in Caribisch Nederland, waar het KNMI sinds 2016 ook op rapporteert.

Voor de andere eilanden in Caribisch Nederland zijn grootschalige overstromingen vanuit zee onwaarschijnlijk. Grote delen van het vulkanisch landschap van Saba en Sint Eustatius liggen hoog boven zeeniveau. Maar in de kustzones daar liggen wel elektriciteits-en drinkwatervoorzieningen en delen van een olieterminal.

De BES-eilanden zijn erg gevoelig voor klimaat-verandering omdat hun economieën grotendeels draaien op toerisme en landbouw. Veel toeristenresorts staan aan de kust, met name in Bonaire, en zijn daardoor kwetsbaar voor zeespiegelstijging. De koraalriffen worden bedreigd door zeespiegelstijging, in combinatie met de verzuring en opwarming van de oceaan.

Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zal klimaatverandering waarschijnlijk leiden tot minder neerslag in het Caribisch gebied, vooral in het zuidelijke deel. Dit is nog niet te zien in de beschikbare meetreeksen van 1961-2019.

In de periode 1981-2020 zijn er 35 orkanen met maximale windsnelheden groter dan 18 m/s binnen 250 km van St. Eustatius en Saba gekomen. De eilanden zijn niet direct geraakt door een orkaan, maar orkaan Irma veroorzaakte er in 2017 wel schade aan de natuur.

Met 21 stormen was het Atlantisch orkaanseizoen van 2021 bovengemiddeld actief. Niet eerder kwamen er 5 tropische stormen zo vroeg in het seizoen tot ontwikkeling. Ook nu werden BES-eilanden gespaard.

Of het aantal tropische cyclonen zal veranderen is nog onduidelijk. Mocht de intensiteit van cyclonen bij de bovenwindse eilanden toenemen, dan kan dit tot meer schade leiden.

Zo kunnen stormwinden het water opstuwen tot boven het astronomisch getij, waardoor een stormvloed kan ontstaan. Op Bonaire kan dit gebeuren bij orkanen met een herhalingstijd van 100 jaar; op Saba en St. Eustatius bij orkanen met een herhalingstijd van 10 jaar, aldus het KNMI.