Washington Slagbaai Nationaal Park is een schitterend natuurpark op Bonaire. Naast het rijden van één van de twee autoroutes, zwemmen, snorkelen en duiken kun je er ook fantastische wandelingen maken. De beklimming van de Brandaris, de hoogste berg van Bonaire, is de bekendste en populairste wandeling. Maar wist je dat het park nog twee prachtige wandelroutes heeft? Lees in dit artikel alles over wandelen in Washington Slagbaai Nationaal Park op Bonaire: de drie routes.

Uitzicht vanaf de Kasikunda Climbing Trail, foto: Inge Poorthuis

De Kasikunda Climbing Trail is ook zo’n prachtige, uitdagende route. Tijdens een korte, maar spectaculaire klim over grote rotsblokken sta je bovenop een vulkanische heuvel. Vanaf het panoramische uitzichtpunt op deze heuvel heb je een schitterend uitzicht op een gedeelte van het park, waaronder op het gedeelte waar de Lagadishi Walking Trail ligt. Deze Lagadishi Walking Trail biedt veel afwisseling en laat je plekken van het park zien die met de auto niet bereikbaar zijn, waaronder een blow hole. Deze laatste route is ook nog eens nagenoeg vlak, dus zeer geschikt voor mensen met hoogtevrees.

Het pad naar de top van de Brandaris, foto: Sander Engelbertink

De Kasikunda Climbing Trail en de Lagadishi Walking Trail zijn beide vanaf de ingang van het park lopend te bereiken. Heb je dus geen geschikte auto om het park mee in te gaan, dan kun je deze routes toch wandelen en genieten van een aantal prachtige plekken in het park. Het startpunt van de wandelroute voor de beklimming van de Brandaris ligt aan de korte autoroute, verder weg van de ingang. Om hier te komen heb je wel een auto nodig. Na het voltooien van de beklimming ben je verplicht om de rest van de korte autoroute te volgen, deze route is namelijk éénrichtingsverkeer. Dat is helemaal geen straf, je komt langs nog meer prachtige plekken van het uitgestrekte natuurpark.

Voorbereiding voor een wandeling in Washington Slagbaai NP

Ben je van plan om één of meerdere van de prachtige routes in het nationale park van Bonaire te gaan wandelen, bereid je dan goed voor. Tijdens de wandelingen word je blootgesteld aan weer en wind, en natuurlijk de zon. Alle drie de wandelingen in het park bieden nagenoeg geen schaduw. Zorg dus dat je voldoende water (en eventueel iets te eten) bij je hebt wanneer je aan een wandeling begint. In het Washington Slagbaai Nationaal Park zijn helaas geen horecagelegenheden waar eten en drinken te koop zijn. Neem dit dus zelf mee. Denk ook aan bescherming tegen de zon, door de soms harde wind, met name tijdens de beklimming van de Brandaris, heb je niet door hoe snel je kunt verbranden in de felle zon. Smeer je dus goed in met antizonnebrandcrème, draag een pet of hoed of beschermende kleding.

Het ruige terrein van de Lagadishi Walking Trail, foto: Inge Poorthuis

Zorg dat je stevige, dichte schoenen draagt met veel grip. Teenslippers zijn voor deze wandelingen echt een no-go. Het terrein in het Washington Slagbaai Nationaal Park waar de wandelingen zijn uitgezet is erg ruig. Houd er rekening mee dat je over soms vlijmscherp koraal, losliggende stenen en rotsblokken moet lopen en klimmen. Daarnaast bestaat de begroeiing naast de paden vaak uit cactussen en struiken met doorns, niet iets waar je in wilt trappen met blote voeten. Mocht je de pech hebben dat het tijdens de wandeling gaat regenen, dan kunnen de rotsblokken ook nog eens erg glad zijn.

Nature Fee en kaart met wandelroutes

Goede markering tijdens de Lagadishi Walking Trail, foto: Inge Poorthuis

Vergeet voordat je naar het park gaat niet om alvast de nature fee, waarmee je toegang tot het park krijgt, te voldoen. Dit kun eenvoudig online regelen, dat scheelt je weer tijd bij de kassa van het park. Geef bij de rangers bij de ingang van het park aan wat je plannen zijn voor die dag. Zij kunnen je dan voorzien van de laatste informatie over de wandelroutes en de verwachte weersomstandigheden. Ook is er een speciale folder beschikbaar, naast de algemene informatiefolder met plattegrond van het park, waar beschrijvingen en kaarten van zowel de Kasikunda Climbing Trail en de Lagadishi Walking Trail in staan. Vraag ernaar bij de ingang van het park. Alle drie de wandelroutes zijn overigens goed gemarkeerd met bordjes en/of gekleurde stenen.

Kasikunda Climbing Trail

Prachtig uitzicht tijdens de Kasikunda Climbing Trail, foto: Sander Engelbertink

Deze route doet echt zijn naam eer aan, er moet flink geklommen worden om op de top van deze vulkanische heuvel te komen. Maar de spectaculaire klim wordt beloond met een fantastisch uitzicht over het park. Vanaf het uitzichtpunt bovenop de heuvel zie je onder andere de ingang van het park, maar ook Saliña Matijs en Playa Chikitu. Zelfs de vuurtoren van Spelonk, buiten het park, is bij helder weer te zien. De route is slechts 1,76 kilometer lang, maar doordat het terrein zo rotsachtig is moet je er rekening mee houden dat je er ongeveer anderhalf uur over doet.

De Kasikunda climbing trail begint vlakbij de ingang van het park. Je kunt je auto (of ander vervoermiddel) op de parkeerplaats bij de ingang parkeren. Voor de start van deze route sla je na de slagboom links af, langs het museum (aan je linkerhand) en nog een paar andere gebouwen die bij het park horen. Je volgt eerst een breed pad tot je bij het informatiebord van de Kasikunda Climbing Trail komt. Hier begint de wandelroute.

Het rotsachtige pad van de Kasikunda Climbing Trail, foto: Inge Poorthuis

De route

Het eerste gedeelte van het pad is vrij makkelijk te belopen en vlak, maar al snel wordt het pad wat rotsachtiger. Even verderop bestaat het pad uit alleen nog maar rotsblokken. Daarna begin je al snel met de klim, over steeds grotere rotsblokken. Het ‘wandelpad’ wordt aan beide zijden omgeven door hoge cactussen en bosjes met doorns. Het laatste stuk naar de top van de heuvel moet op handen en voeten, klimmend over de rotsblokken, worden afgelegd.

Kasikunda Climbing Trail, foto: Inge Poorthuis

Eenmaal boven kom je bij een prachtig uitkijkpunt, observation point 1. Vanaf hier heb je al een schitterend uitzicht. Loop over de heuvel door naar observation point 2 waar je geniet van een panoramisch uitzicht over het park. Hier staat een informatiebord met aanwijzingen wat je waar kunt zien.

Nadat je van het prachtige uitzicht hebt genoten loop je vanaf het tweede uitzichtpunt weer naar beneden. Ook hier zal weer een veld met rotsblokken overwonnen moeten worden. Uiteindelijk kom je bij de autoroute uit die door het park loopt. Volg deze terug naar de uitgang van het park, het startpunt van deze wandelroute.

Lagadishi Walking Trail

Historisch wal langs de Lagadishi Walking Trail, foto: Inge Poorthuis

Deze wandeling is wellicht de meest afwisselende wandeling van de drie en staat niet in het teken van klimmen. Dat maakt dat deze route geschikt is voor mensen met hoogtevrees. Tijdens deze schitterende tocht loop je over een kalksteenplateau vlak langs de ruige oostkust van Bonaire. Onderweg kom je historische bezienswaardigheden tegen en kun je genieten van het ruige landschap aan deze zijde van het eiland.

De route begint vlak na de ingang van het Washington Slagbaai Nationaal Park. Ook deze route is eenvoudig lopend vanaf de ingang van het park te bereiken. Parkeer jouw auto op de parkeerplaats bij de ingang en loop vervolgens rechtdoor, via de brede autoroute, het park in. Na een eindje lopen zie je aan de rechterkant van de weg een bord staan. Dit is het startpunt van de Lagadishi Walking Trail. Deze route is ongeveer 3,7 kilometer lang maar vlak. Houd rekening met een kleine twee uur wandelen.

De routebeschrijving

Playa Chikitu vanaf de Lagadishi Walking Trail, foto: Inge Poorthuis

De route start met een pad omringd door hoge cactussen waarna je rechts aanhoudt. Hier kom je op een meer open terrein en loop je langs een historische waterput en oude stenen wal, die de afscheiding van het park vormt. Je loopt vervolgens een stukje parallel aan deze wal, waarna je links aanhoudt en langs nog een oude waterput komt. Het pad bestaat hier uit vlijmscherpe stukken koraal.

Volg de route richting de kust en geniet van het opspattende water van de blow hole die hier is. Ook hier vind je een informatiebord waar je meer leest over blow holes. Daarna brengt de route je naar nog een historische wal. Vanaf hier heb je een prachtig uitzicht op Playa Chikitu, een strand met zandduinen. Op dit strand leggen zeeschildpadden regelmatig hun eieren. Daarna loop je langs een gedeelte achter de baai, dat begroeid is met mangroven. Hier vind je ook Saliña Matijs, waar regelmatig flamingo’s gezien worden.

Blow hole bij de Lagadishi Walking Trail, foto: Inge Poorthuis

Uiteindelijk kom je weer uit bij het smallere pad dat leidt naar het start-/eindpunt van deze route. Eenmaal terug bij het informatiebord sla je links af, richting de uitgang van het park om weer bij de parkeerplaats te komen.

Beklimming van de Brandaris

Afdaling van de Brandaris, foto: Inge Poorthuis

De Brandaris (241 meter) is de hoogste berg van Bonaire en ligt in Washington Slagbaai Nationaal Park. De beklimming van deze berg is één van de populaire bezigheden wanneer je een dag in het park bent. Voordat je besluit aan de beklimming te beginnen, informeer bij één van de rangers bij de ingang van het park of het qua weersvoorspelling een goede dag is om de berg te beklimmen. Tijdens de beklimming word je namelijk blootgesteld aan weer en wind. Je wilt niet tijdens een flinke regen- en/of onweerbui onderweg zijn naar de top, of bezig zijn met de afdaling.

Je vindt het begin van de wandelroute op een eindje rijden vanaf de ingang, aan de korte route die door het park loopt. Het advies voor deze wandelroute is om op tijd te beginnen, in ieder geval voor 12:00 uur ’s middags. Zo heb je minder last van de warmte en heb je tijd genoeg om de top te beklimmen, terug te wandelen en op tijd bij de uitgang van het park te zijn. Heb je last van hoogtevrees, dan is deze route wellicht niet geschikt voor jou. Tijdens een gedeelte van de beklimming (en afdaling) loop je over een smal pad langs de afgrond. Afhankelijk van hoe snel je bent neemt de beklimming en afdaling van de Brandaris zo’n twee à drie uren in beslag.

Routebeschrijving

Beklimming Brandaris, foto: Inge Poorthuis

Het pad begint bij een kleine parkeerplaats, met wat schaduw van de bomen, die aan de korte route ligt. Het eerste gedeelte is een vrij breed, effen pad. Dit pad wordt al snel wat rotsachtiger, met hier en daar boomwortels op de route. Aan weerszijden van het pad tref je een begroeiing van cactussen en lage struiken met doorns. Op enkele stukken in het begin van de route staan ook nog een paar bomen die nog wat schaduw geven. Na een tijdje lopen kom je bij een hekje, ga hier doorheen en sluit het achter je. Dit voorkomt dat geiten en ezels het afgeschermde gedeelte van het park binnenkomen.

Beklimming Brandaris, foto: Sander Engelbertink

Inmiddels wordt het pad steeds rotsachtiger en begint het ook te klimmen. Vervolgens krijg je een vrij steile klim naar boven, over rotsen. Gewoon lopen lukt hier meestal niet, je zult dit stukje van de route op handen en voeten moeten bedwingen. Neem vooral de tijd voor dit gedeelte van de wandelroute en let goed op de markeringen zodat je in de juiste richting blijft klimmen. De afgronden aan beide zijden van de berg zijn niet gering. Vergeet af en toe niet van het uitzicht te genieten!

De top van de Brandaris is in zicht, foto: Inge Poorthuis

Nadat je dit lastige stukje van de wandeling hebt getrotseerd kom je op een soort top. Vanaf hier zie je iets verderop ook het hoogste punt van de route liggen, de top van de Brandaris. Vervolg het paadje, je loopt eerst weer een klein stukje naar beneden, om vervolgens het laatste stuk naar de top te beklimmen. Eenmaal op de top van de Brandaris aangekomen heb je een prachtig 360 graden uitzicht over Bonaire. Geniet nog even voordat je weer aan de terugtocht over hetzelfde pad begint.

De top van de Brandaris, foto: Inge Poorthuis

Wil jij ook wandelen in Washington Slagbaai Nationaal Park op Bonaire?

Openingstijden van het park

Informatiebord van de Kasikunda Climbing Trail, foto: Inge Poorthuis

Het park is dagelijks geopend. Mocht er heel veel regen zijn gevallen en het park daardoor ontoegankelijk raken, dan wordt dit vaak via de Facebook-pagina van het park medegedeeld. Het is ook mogelijk om hierover telefonisch contact op te nemen met de organisatie van het park. Dit voorkomt dat je voor een dichte deur, in dit geval een dichte poort, komt te staan.

De reguliere openingstijden zijn van 8:00 tot 17:00 uur, na 14:00 uur worden er geen nieuwe bezoekers meer binnen gelaten. Start de beklimming van de Brandaris sowieso voor 12:00 uur. Kom dus op tijd, om alle moois dat het park te bieden heeft in alle rust te kunnen bewonderen. Op de kaart, die je bij de ingang krijgt, staan tijden genoemd bij de populaire plekken, waaronder het strand van Slagbaai. Zorg ervoor dat je voor de genoemde tijd deze plekken verlaat, om bijtijds terug te zijn bij de uitgang van het park.

Veelgestelde vragen:

Hoeveel wandelroutes zijn er in Washington Slagbaai Nationaal Park? In het nationale park op Bonaire zijn drie verschillende wandelroutes. De beklimming van de Brandaris is de bekendste en populairste, maar de andere twee routes zijn ook zeker de moeite waard. Heb ik een auto nodig om te kunnen wandelen in Washington Slagbaai Nationaal Park? Zowel de Kasikunda Climbing Trail als de Lagadishi Walking Trail zijn te voet vanaf de ingang van het nationale park te bereiken. Wil je de Brandaris gaan beklimmen dan heb je wel een auto (of fiets) nodig om bij het startpunt van de wandelroute te kunnen komen. Wat is de mooiste wandelroute in Washington Slagbaai Nationaal Park? Welke route de mooist is, is natuurlijk heel persoonlijk. De Lagadishi Walking Trail is de meest afwisselende wandelroute met diverse (historische) bezienswaardigheden onderweg. De Kasikunda Climbing Trail en de beklimming van de Brandaris bieden weer prachtige vergezichten door het hoogteverschil waar je tijdens de route mee te maken krijgt.

