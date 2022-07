SGB is per direct op zoek naar een enthousiaste teamleider VWO die ons team op Liseo Boneriano komt versterken (1 fte).

Scholengemeenschap Bonaire (SGB) verzorgt opleidingen voor 2000 leerlingen in de units MBO, Liseo Boneriano, VMBO en SLP. Het Liseo Boneriano heeft 660 leerlingen en biedt mavo, havo en vwo aan. De SGB en dus ook het Liseo Boneriano is de enige school op Bonaire. Dat betekent dat alle leerlingen uit alle windstreken met zeer diverse achtergronden elkaar hier ontmoeten. Voor veel leerlingen is Nederlands een vreemde taal en er wordt op het schoolplein dan ook veel Engels, Papiamentu en Spaans gesproken naast Nederlands. Het Liseo heeft een stevige ambitie om zich verder te ontwikkelen op het gebied van taalondersteuning, RTTI, digitalisering ter ondersteuning van het onderwijs en een extra-curriculaire activiteiten na schooltijd.

We zoeken voor het Liseo Boneriano een enthousiaste verbindende ervaren teamleider die zich in wil zetten om deze ambities op het VWO vorm te geven om kwalitatief goed onderwijs aan te bieden.

Wat ga je doen?

Je vormt samen met drie teamleiders en de unit-directeur de schoolleiding. Je bent met jouw team verantwoordelijk voor de gehele opleiding van het VWO van kennismaking in de brugklas tot diplomering. Je doet lesobservaties, voert functionerings- en beoordelingsgesprekken en coacht de docenten.

Je geeft leiding aan het VWO-team dat bestaat ongeveer 15 personen onder wie de mentoren van het VWO.

Je bent het eerste aanspreekpunt voor je teamleden en de directeur en levert een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het schoolbeleid. Ook ben je verantwoordelijk voor een aantal kleine portefeuilles. Je schrijft daar ook een projectplan voor.

Ook ben je met jouw team verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs binnen de afdeling. Je houdt zicht op het Magistergebruik van jouw docententeam (tijdig cijfers in laten vullen, toetsen tijdig aan laten geven in Magister, etc.). Je monitort het proces van het plaatsen van studiewijzers (PTO en PTA) en helpt mee met alle dagdagelijkse schooltaken, onder andere de planning en duidelijke communicatie met docenten, leerlingen en ouders over alle activiteiten op het VWO. Je werkt daarbij intensief samen met de andere teamleiders.

Je initieert en begeleidt onderwijskundige vernieuwingen.

Je bevordert en bewaakt het gewenste pedagogisch-didactische klimaat. Je stuurt daarvoor de mentoren van het VWO aan. Je mag hier met je team een eigen VWO-kleur aan geven!

Wat vragen wij van je?

Je hebt ruime ervaring in het voortgezet onderwijs, beschikt over (bij voorkeur) bewezen leiderschapskwaliteiten en werkt vanuit een heldere onderwijskundige visie. Je hebt minimaal HBO+ werk- en denkniveau en beschikt over een lesbevoegdheid voor een vak in het voortgezet onderwijs dat het Liseo Boneriano aanbiedt.

We zijn op zoek naar iemand die:

A. de verbindende factor binnen het VWO-team is. Oog en oor heeft voor zijn collega’s én de leerlingen en ook eerlijk en rechtvaardig handelt.

B. zorgvuldig werkt en zelf de zaken goed op orde heeft en deze structuur ook kan bieden aan het team.

C. docenten inspireert tot het bieden van boeiend en duurzaam onderwijs om daarmee leerlingen te stimuleren tot leren.

D. die grote betrokkenheid bij leerlingen en collega’s heeft en duidelijk, doortastend en resultaatgericht is met genoeg energie. Je bent pas tevreden als het klaar is.

Je verdiept je in de ontwikkelingen van het onderwijs op Bonaire en Nederland. Je bent communicatief vaardig. Je mondelinge en schriftelijke taalgebruik in het Nederlands is op orde en je spreekt bij voorkeur ook Papiamentu. Je bent goed op de hoogte van de onderwijskundige ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs en het HBO en WO.

Wat bieden wij?

Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal LD met een max. van 5056 USD) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. We starten met een aanstelling voor 1 jaar op deze functie. Een vaste aanstelling kan op termijn tot de mogelijkheden behoren. Voor sollicitanten uit het buitenland geldt een verhuisregeling.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk 14 augustus 2022 via https://werkenbij.sgbonaire.info/. Daar laat je je contactgegevens, motivatiebrief, cv en kopieën van je diploma’s achter. Heb je al eerder via onze Sollicitanten Self Service gesolliciteerd? Log dan eerst in en vervolgens solliciteer je op de gewenste vacature.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met mw. Barbara Sol , Unit-Directeur van Liseo Boneriano: Tel +599-7157780 of : [email protected].

De instructietaal op het Liseo Boneriano is Nederlands. De Scholengemeenschap Bonaire werkt vanuit het Nederlandse onderwijssysteem. Wil je een stap maken in jouw loopbaan en een uitdaging aangaan op Bonaire schroom dan niet om te reageren!

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

