ROTTERDAM – In de havens van Rotterdam en Vlissingen heeft de douane in de afgelopen dagen twee partijen drugs onderschept. In Rotterdam werd 1298 kilo cocaïne gevonden in een container uit Costa Rica met daarin cacao, meldt het Openbaar Ministerie.

In Vlissingen ging het om een kleine 130 kilo aan cocaïne. De drugs zaten verpakt in 515 pakketten van 250 gram. Die zaten verstopt in een container met kalksteen uit Curaçao.

De drugs zijn vernietigd, aldus het OM.