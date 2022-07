Door Caribisch Netwerk | John Samson

DEN HAAG – Coalitiepartijen D66 en CDA willen dat kinderopvang in de Caribische gemeenten alsnog kosteloos wordt. Het kabinet wil dat de gemeenten Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zelf ook hieraan gaan meebetalen, maar steeds meer partijen zien dat plan niet zitten.

D66 en CDA willen dat staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) opnieuw gaat kijken of het kabinet de kinderopvang voor honderd procent kan subsidiëren.

Bonaire wil ‘linksom of rechtsom’ gratis kinderopvang

Het kabinet wil al langer dat ouders zelf ook gaan bijdragen aan de kosten voor kinderopvang. De gemeente Bonaire verzet zich tegen dat plan. “Al is het maar vijf dollar per maand, dan is dat ook een slecht plan”, zei gedeputeerde Nina den Heyer (Sociale Zaken en Welzijn) eerder.

Volgens de gedeputeerde zullen ouders die in geldproblemen zitten, nog steeds ‘eerder eten kopen voor het kind dan het geld uitgeven aan kinderopvang’. Veel werkende ouders laten hun oudere kinderen op de jongere kinderen passen.

Ook nu steun vanuit het CDA

Moet kinderopvang wel of niet gratis moet worden in de Caribische gemeenten? Dat wordt al twee jaar besproken in Den Haag. D66-Kamerlid Jorien Wuite heeft tijdens een overleg in de Tweede Kamer aandacht voor gevraagd. “Is er de mogelijkheid om kinderopvang misschien kosteloos te maken?”

‘Vijf procent daar, betekent relatief veel geld voor de ouders’

Het CDA sluit zich nu aan bij het plan. Volgens Kamerlid Joba van den Berg moet het kabinet meer rekening houden met de situatie waarin mensen in de Caribische gemeenten leven. “Vijf procent daar, betekent relatief veel geld voor de ouders. De prijzen zijn daar namelijk anders. ”

Van den Berg denkt bovendien dat een verplichte bijdrage voor ouders niet veel zin heeft, omdat de overheid vervolgens kosten moet gaan maken om de administratie voor de ouderbijdrage te doen. “Ik zou de staatssecretaris toch willen vragen om hier nog even pragmatischer naar te kijken.”

Oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Bij1 steunen het plan voor gratis kinderopvang. Of er ook steun is bij de twee andere coalitiepartijen VVD en ChristenUnie, is nog maar de vraag.

’25 miljoen extra’

Bonaire denkt dat de keuze voor basisvoorziening voor de Caribische gemeenten zo’n 25 miljoen euro extra kosten. “Dit zijn geen bedragen waar Nederland wakker van zou liggen”, aldus gedeputeerde Den Heyer.

Het kabinet wil tot 95 procent van de kosten vanuit Den Haag betalen. Volgens staatssecretaris Van Huffelen kunnen de drie Caribische gemeente zelf bepalen of ze dat overige vijf procent uit hun eigen gemeente-budget gaan betalen. Ook welke groepen mensen wel of niet een verplichte bijdrage moeten betalen. “Die ruimte is er”, zegt staatssecretaris Van Huffelen.

De politiek op Bonaire is daar kritisch op, omdat de sociale voorzieningen achterlopen op wat mensen in de Nederlandse gemeenten in Europa krijgen.

In de Caribische gemeenten krijgen mensen minder onderstandsuitkering (bijstand), er bestaat daar geen werkloosheidsuitkering, geen kindgebonden budget voor ouders met weinig inkomen en ouders moeten zelf speciaal onderwijs betalen voor kind met adhd, autisme of hoogbegaafdheid.