WILLEMSTAD – De Afdeling Mariene Parken van Carmabi heeft de eerste boeien geplaatst in het Curaçao Marine Park bij Oostpunt. Carmabi plaatst de boeien zodat vissers en andere parkbezoekers niet langer voor anker hoeven te gaan in het Marine Park. De boeien kunnen gebruikt worden om op een veilige manier in het onderwaterpark aan te meren en vanaf daar te vissen of duiken.

Carmabi heeft het Marine Park sinds 27 november 2020 in beheer. Het doel van het beheer is om het koraalrif te beschermen. Om niet meer schade te veroorzaken aan het onderwaterleven door voor de kust te ankeren, is Carmabi begonnen met het plaatsen van de eerste vier witte boeien bedoelt voor duikers. In totaal zullen vijftien witte boeien geplaatst worden voor de duikers.

Naast de witte boeien zullen er later dit jaar ook tien gele boeien geplaatst worden op visplekken waar de vissers kunnen aanmeren en komen er twee markeringsboeien die het begin en het eind van het Marine Park aanduiden.