Expertisecenter Onderwijs Zorg (EOZ) is op zoek naar een: Leerkracht

EOZ Bonaire biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen en studenten die door leer-, sociaal- emotionele en/ of gedragsproblemen vast dreigen te lopen op school. Bij EOZ zijn diverse specialisten en deskundigen werkzaam in een multidisciplinair team. Momenteel zoekt EOZ een leerkracht om onderwijs te bieden aan een specifieke groep zorgleerlingen.

Werkzaamheden:

Als leerkracht ben je verantwoordelijk voor het vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch proces. Je bent tevens verantwoordelijk voor de inhoud van de lesstof, de wijze waarop die wordt aangeboden, de daarbij gebruikte middelen en de te hanteren pedagogisch- didactische aanpak. Het objectief en nauwkeurig beoordelen van de leerprestaties van de leerlinge speelt hierbij een essentiële rol.

Functie- eisen:

Afgeronde Master Sen- opleiding of minimaal een afgeronde Pabo- opleiding met tenminste 2 jaar ervaring. Beheersing van het Papiaments en het Nederlands in woord en geschrift. Ervaring met het werken met leerlingen met psychiatrische aandoeningen en of gedragsproblemen.

Competenties:

Als leerkracht dien je uitstekende communicatieve vaardigheden te hebben. Hiernaast sterke pedagogische en didactische kennis en vaardigheden. Verder zou je moeten plannen en organiseren, initiatief kunnen nemen, doelgericht kunnen werken, flexibel en enthousiast zijn, probleemoplossend kunnen optreden en affiniteit hebben met de doelgroep.

Wat bieden we:

Een werk- en leerklimaat waar je als professional en persoon door kan ontwikkelen. Afhankelijk van jouw ervaring en kennis bedraagt het maandsalaris bij een fulltime dienstverband schaal LB met een maximaal van $4209. Daarnaast bieden we een functie waar je zowel zelfstandig als in teamverband werkt. Verder heb je bij het EOZ de kans om met verschillende doelgroepen en specialisaties te werken.

Procedure:

De tijdsplanning voor de sollicitatie procedure:

Uiterlijk voor 10 augustus 2022 uw cv en motivatie brief mailen naar: [email protected]

Richten aan mevrouw A. Hansen, directeur Stichting EOZ.

Voor meer informatie kan u contact met ons opnemen: telefonisch via +599- 717 4144 of stel uw vragen per mail via: [email protected].

