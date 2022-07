KRALENDIJK- Het mediation traject tussen de leden van het bestuurscollege lijkt succesvol te zijn geweest.

De twee gedeputeerden van de MPB, Thielman en Den Heyer, lagen in de clinch met collega-gedeputeerd Kroon (UPB) over de verstrekking van een vergunning aan het Sunset Beach Resort. Onbedoeld was ook gezaghebber Edison Rijna bij het conflict betrokken geraakt door mee te stemmen met gedeputeerde Kroon vóór de verstrekking van de bouwvergunning voor het resort.

Tijdens een persconferentie op woensdagmiddag om te vertellen over het recente bezoek van het bestuurscollege en de eilandsraad aan Nederland, kwam ook het mediation traject kort aan de orde.

“Namens het bestuurscollege kan ik meedelen dat het mediation traject succesvol is geweest en dat we elkaar gevonden hebben”, sprak gezaghebber Rijna namens de overige drie leden van het BC.

Inhoud

Gezaghebber Rijna ging evenwel nog niet in op de inhoud van de gevonden oplossing. “We zetten nog de laatste puntjes op de i als het gaat om de afspraken, en daarna zullen we daarmee naar buiten treden”, aldus Rijna.

Het is daarmee nog niet duidelijk wat de uitkomst zal zijn en welke impact dit zal hebben op de plannen van het omstreden resort.