KRALENDIJK- Zowel het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) als oppositiepartij PDB doen op woensdag tijdens een persconferentie verslag van hun recente reis naar Nederland.

De leden van het Bestuurscollege, de eilandsraad en de Gezaghebber vertoefden ruim een week in Nederland voor onder meer het bijwonen van het VNG congres.

Op het eiland is enige verbazing over het feit dat vooraf door geen van de partijen iets is medegedeeld over hun geplande reis. De DP bijt om 10 uur in de ochtend de spits af, gevolgd door een persconferentie van het Bestuurscollege om 2 uur in de middag.