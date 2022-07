Klaar voor een volgende stap?

Gezocht een opvolger voor mijn baan als zelfstandig beheerder (M/V) bij een kwaliteitsresort https://www.bonaireboutiqueresort.com.

Deze fantastische baan draag ik alleen over aan een superleuk persoon of stel! Word jij de nieuwe beheerder van een fantastisch en kleinschalig kwaliteitsresort met veel ruimte om te ondernemen?

Je werkzaamheden bestaan dan onder andere uit:

Gastencontact na het boeken

In- en uitchecken

Aanspreekpunt

Onvergetelijke vakantie bezorgen

Kleine onderhoudswerkzaamheden

Bereikbaar zijn voor gasten

Aansturing externe partijen (o.a. schoonmaak)

Etc.

Je krijgt de beschikking over een goed basissalaris, auto van de zaak en heel veel vrijheid. Daarnaast krijg je alle ruimte voor extra inkomsten waaronder provisies over alle excursies, autoverhuur, BBQ night etc. Hierdoor is het mogelijk om een zeer riant inkomen te genereren maar bovenal je eigen werkomgeving te bepalen.

Ik ga zelf weer terug naar Nederland voor mijn volgende uitdaging; maar eerst de jouwe:

Per 16 augustus 2022 beschikbaar, liefst paar dagen eerder;

(dosis) Ervaring in hospitality/dienstverlening;

(beetje) Technische kennis en handen die van aanpakken houden;

Enige kennis of interesse in zwembadonderhoud;

Handigheid en creativiteit in het onderhouden en constant verbeteren van social media, website, reserveringssysteem etc.;

HBO werk en- denkniveau;

Netwerk met backup;

Lief, vriendelijk en sociaal;

Ondernemer en energievol.

Ja? Dan willen we jou! App of mail stellen we op prijs maar gelijk een bel afspraak mag ook +31 6 44447676 mail: [email protected].

Liefs Melanie & collega’s.

P.s.je mag me ook na de overdracht altijd nog even bellen bij een vraag of probleem :-).

