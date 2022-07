Onder de NDF Holding vallen verschillende toonaangevende bedrijven waaronder: Delta Security, Bagel & Bloom, Delta Academy, etc.

Als schoonmaak medewerker zorg jij ervoor dat alle locaties te allen tijden schoon zijn.

Takenpakket:

De vloer vegen, dweilen en schrobben;

Stofzuigen;

Meubilair afstoffen;

Meubilair poetsen met een natte doek;

De prullenbak legen en schoonmaken;

Keuken en sanitair reinigen;

Ramen en spiegels ontvetten en schoonmaken;

Shampooën van vloerbedekking;

Inschatten van te gebruiken hulpmiddelen.

Profiel:

MBO werk- en denkniveau

Relevante werkervaring

Full time beschikbaar

In bezit van een rijbewijs

Wij bieden:

Een baan op verschillende leuke locaties en een passend salaris met een mooi pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie en solliciteren:

Graag maken wij kennis met kandidaten die zich herkennen in het bovenstaande profiel.

Bij interesse in deze functie ontvangen wij graag een motivatiebrief, voorzien een CV met in het onderwerp de functie waarop gesolliciteerd wordt. via e-mailadres: [email protected]

