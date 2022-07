KRALENDIJK – Om de afschaffing van de slavernij te vieren heeft SKAL samen met de Openbare Bibliotheek Bonaire en basisscholen op Bonaire een gedichtenwedstrijd georganiseerd met het thema ‘De kracht van ons verhaal’. De winnaars zijn inmiddels bekend.

Op de derde plek is basisschool Het Koraal Bonaire beland met een gedicht getiteld ‘De Slavernij’ die samen is geschreven door Nathan, Eloïse en Maxime. Op de tweede plaats staat Basisschool Aquamarin met het mooie gedicht ‘Vrijheid’ die is geschreven door Lorelei. De eerste plaats is gegaan naar Kolegio San Luis Bertran met het winnende gedicht ‘Wij zijn vrij’ die geschreven is door Xaishany.

Voor de gedichtenwedstrijd werden groep 8 leerlingen uitgenodigd om een gedicht te schrijven met als thema ‘De kracht van ons verhaal’. De scholen moesten vervolgens zelf een selectie maken en drie gedichten aanleveren bij SKAL. Uit deze gedichten zijn de winnaars gekozen.

Storm

Het oorspronkelijke plan was om een workshop presentatietechnieken te bieden aan de kinderen. Dit zou op woensdag 29 juni 2022 plaatsvinden, maar werd door de weersomstandigheden afgelast. Door snel te schakelen is besloten om op donderdag 30 juni 2022 de prijsuitreiking toch plaats te laten vinden. Hoewel de prijsuitreiking bij het sportcomplex Jorge Nicolaas was gepland, zijn de organisatoren bij de drie winnende scholen langsgegaan om de winnaars bekend te maken.

Het openbaar lichaam Bonaire bedankt de deelnemende scholen voor deze succesvolle samenwerking waardoor ook kinderen stil staan bij het slavernijverleden van Bonaire.