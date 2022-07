WILLEMSTAD – In Spanje en op Curaçao zijn gisteren twee verdachten aangehouden in verband met de moord op Peter R. de Vries. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Nederland. Op Curaçao is een 27-jarige Nederlandse man aangehouden, in Spanje een 26-jarige Nederlander.

De verdachte op Curaçao wordt volgens het OM binnenkort overgebracht naar Nederland. De Spaanse autoriteiten is eveneens gevraagd de daar opgepakte verdachte over te leveren. Dit zal naar verwachting enkele weken in beslag nemen.

Op meerdere camerabeelden en foto’s van de aanslag op Peter R. de Vries zijn de twee in het grijs geklede jonge mannen te zien. Volgens het weekblad Panorama lopen ze rustig achter De Vries aan, die na de uitzending van RTL Boulevard via de Lange Leidsedwarsstraat naar zijn auto wandelt.

Mobiel

Op een zeker moment pakken ze tegelijkertijd hun telefoon in de hand, maar beiden laten hun mobiel ongebruikt, totdat ze langs de plaats delict lopen.

Volgens De Telegraaf waren de mannen van tevoren ingelicht over de aanslag. Hun taak was hoogstwaarschijnlijk om het resultaat te filmen en de beelden zo snel mogelijk online te verspreiden. “Als je maximale aandacht wilt, dan doe je dit”, verklaart een anonieme bron aan de krant.