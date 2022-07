De directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O) van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft als doelstelling het bevorderen van de ruimtelijk- en economische ontwikkeling van Bonaire met behoud van milieu en natuur. De afdeling Realisatie is onder andere belast met het verstrekken van diverse vergunningen, gronduitgifte, landmeten en opstellen en beheer van grondexploitaties. Heb jij een bouwkundig en juridisch achtergrond? Dan kun je het team van de afdeling Realisatie komen versterken.

Wat ga je doen?

Als Medewerker Beleid en Advies/Grondzaken verricht je onder andere beleidsmatig ondersteunende werkzaamheden. Denk hierbij aan informatie opvragen, het verzamelen en bestuderen van relevante literatuur, werkplannen en verslagen; zodat je op basis van ontwikkelingen, gesignaleerde knel- en aandachtspunten rapportages voor het eigen beleidsterrein kunt opstellen. Ook ondersteun je het management/ beleidsadviseurs/ projectleiders bij gericht nader onderzoek, zoals het uitwisselen van informatie met stakeholders, maken van berekeningen, toetsen van regelingen en procedures op efficiency, consistentie, en je rapporteert hierover. Je interpreteert toetsingsgegevens en doet voorstellen tot aanpassing van betreffende regelingen, procedures en systemen.

Daarnaast bied je beheersmatig ondersteuning. Je bewaakt de voortgang van beleid- en projectwerkzaamheden van de afdeling, van verschillende overleg- en besluitvormingscircuits, signaleert dreigende knelpunten en verzorgt de algemene voortgangsinformatie. Tevens lever je een bijdrage aan jaarverslagen. Je verzorgt de correspondentie over het beleidsterrein van de afdeling en je bent in staat om toelichtingen op wijzigingen in wet- en regelgeving en beleid te geven.

Verder beheer je onroerende zaken van het OLB en geeft deze uit. Je beheert de eigendommen- en contractenadministratie. Je draagt bij aan het opstellen van beheers- en uitgifteovereenkomsten. Je verricht kadastrale recherche voor het opstellen van contracten inzake de verkoop van percelen. Je verricht voor- en nacalculaties en organiseert de zorgvuldige aanlevering van kaartmateriaal. Je legt in het kader van koopovereenkomsten bijzondere afspraken vast. Tot slot, draag je bij aan het opstellen van overeenkomsten voor de huur van of vestiging van een zakelijk recht op gronden van derden voor voorzieningen van openbaar nut.

Wat wij jou bieden

Wij bieden je aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een salaris dat, afhankelijk van opleiding en ervaring, varieert tussen minimaal $1.852,- (aanloopschaal 6) en maximaal $3.218,- (functieschaal 8).

Wat zijn de eisen

Je beschikt over een afgeronde mbo-niveau 4 opleiding, richting bouwkunde, en je hebt minimaal drie jaar werkervaring in een soortgelijke functie. Je hebt algemene theoretische, praktische kennis en inzicht in de ontwikkelingen van de relevante beleidsterreinen. Daarnaast heb je inzicht in relevante wet- en regelgeving. Voorts ben je communicatief (in het Nederlands en Papiaments) zowel verbaal als redactioneel en sociaal zeer sterk. Je bent vaardig in het opstellen van beleidsondersteunende rapportages en het ondersteunen bij beleid en beheer. Je bent betrouwbaar, discreet, gestructureerd, efficiënt, resultaat-, klant- en servicegericht en een teamspeler.

Wat is ook belangrijk om te weten

Een opdracht kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Ja! Ik wil deze baan

Mail je sollicitatie met C.V. uiterlijk 16 juli 2022 naar: [email protected]. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het afdelingshoofd Realisatie wnd. Evy Martis-van Arneman (+599 715 5043) of de beleidsadviseur P&O, Gamily Manuela (+599 715 5330 ext. 2113). De sollicitatiegesprekken zullen in week 28 (17 juli – 21 juli 2022) plaatsvinden.

