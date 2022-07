Bonaire Automation is sinds 2004 een op Bonaire gevestigd automatiserings bedrijf. Ons bedrijf is een full service computer, netwerk en systeem integrator welke zich specialiseert in oplossingen, diensten en ondersteuning aan bedrijven en particuleren. Naast computer en netwerkbeheer, verkopen en installeren we al enige jaren hoge kwaliteits camera en alarmsystemen.

Wij hebben op korte termijn behoefte aan versterking in ons kantoor. Het gaat hier om een fulltime baan.

Dit ga je doen:

Je bent het eerste contact punt voor de client. Zowel voor de mensen in de winkel als de via de telefoon of email. Je gaat alle voorkomende werkzaamheden als office manager doen. Waaronder deel van het inkoop proces en transport proces aansturen, uitvoeren en controleren. De verkoop van computers en randapparaten. Werkzaamheden plannen met collegas. Maken van facturen.

Winkel / Office Manager (M/F)

Omschrijving

Advies over beschikbare producten en pro actief verkopen;

Verantwoordelijk voor voorraad beheer;

Eerste aanspreekpunt voor cliënten;

Minimaal mbo denkniveau;

Verkoop skill noodzakelijk;

Fulltime 40 uur per week (alleen werkdagen);

Bent flexibel, pro actief, betrouwbaar en service gericht;

Je werkt regelmatig alleen in de winkel, dus kennis van producten danwel snel willen leren kennen van de producten is zeer gewenst;

Spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels. Papiamentu en Spaans een pre.

Wil je solliciteren? Stuur dan graag je reactie (motivatie met cv) voor 20 juli 2022 naar: [email protected] t.a.v. Bonaire Automation. Zet in het onderwerp dat het om een sollicitatie gaat.

8Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacature aanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.