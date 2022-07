KRALENDIJK- Tijdens de grote vakantie wordt de Openbare Bibliotheek Bonaire omgetoverd tot een land vol sprookjesboeken.

Dit als onderdeel van de Buki Di Pret activiteiten voor dit jaar. Niet alleen biedt de bibliotheek een groot assortiment aan sprookjesboeken aan, ook zullen speciaal voor kinderen tussen de 7 en 11 jaar oud in de maand juli activiteiten plaats vinden. De activiteiten zijn op woensdag 13 & 20 juli van 14:30-16:30 en op 27 juli van 09:00-11:00 en 14:30-16:30. Op deze dagen worden knutselactiviteiten aangeboden, kleurwedstrijden maar kan ook worden gepuzzeld, worden raadsels opgelost, kijkdozen gemaakt en nog veel meer!

De verschillende activiteiten worden elk gekoppeld aan een sprookje zoals bijvoorbeeld Sneeuwwitje, Roodkapje, Hans & Grietje of de Kleine Zeemeermin. Door mee te doen aan de verschillende activiteiten wordt het denkvermogen, de leesvaardigheid en praten over boeken gestimuleerd onder kinderen. Ook ontwikkelen kinderen zich verder op het gebied van creativiteit en expressie door zich spelenderwijs te vermaken met de wereld van sprookjes.

Aanmelden

Heb je interesse, wil je aanmelden of wil je meer weten? Bel dan gerust naar 715-5344 voor contact met een medewerker van de bibliotheek. Alle kinderen zijn welkom, ook kinderen die geen lid zijn van de bibliotheek. Wil je na de activiteit dat jouw kind lid wordt van de bibliotheek? Dat is mogelijk! Tot 18 jaar is lidmaatschap bij de bibliotheek gratis.