KRALENDIJK- De huidige en relatief korte overkapping bij aankomst op de Flamingo Luchthaven van Bonaire wordt aanzienlijk uitgebreid.

Volgens interim-directeur Jos Hillen wordt de bestaande overkapping bij de aankomst van de terminal met een lengte van ca. 40 meter over een breedte van 4,5 meter uitgebreid.

“Wij hebben afgelopen week het ontwerp van Atelier Lobo & Raymann goedgekeurd. Deze overkapping biedt beschutting aan passagiers tegen zon en regen als zij tijdens piekuren in de wachtrij staan in afwachting van controles van de KMAR, Covid-formulieren of andere controles. We hebben gekozen voor een ontwerp dat past bij de architectuur van de terminal en de nieuwe openlucht-vertrekhal”, aldus Hillen.

De verwachting is dat eind van dit jaar de overkapping kan worden opgeleverd.