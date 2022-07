KRALENDIJK- Afgelopen vrijdag verwelkomde Bevolkingsonderzoek Caribisch Nederland op Bonaire de 1000ste deelneemster voor de borstkankerscreening bij Fundashon Mariadal.

Volgens de organisatie een mijlpaal om te vieren. Tegelijkertijd worden vrouwen tussen de 50 en 75 jaar die nog niet hebben meegedaan aan het onderzoek opgeroepen zich te melden voor de screening?

Dat kan via een Whatsapp of telefoon op nummer 7810476 of door een mail te sturen naar [email protected].