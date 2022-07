Kralendijk – Een grootschalige advertentie van Bonaire is te zien op Time Square in New York. De advertentie maakt onderdeel uit van de onlangs gestarte promotiecampagne onder de naam “it’s in our nature.’ De campagne wordt ondersteund door een omnichannel mediaplan om eco-bewuste bezoekers over de hele wereld te bereiken.

De nieuwe campagne spreekt de waardering uit die Bonaire heeft voor alles wat het eiland te bieden heeft: de warmte van de mensen en het gevoel dat een vakantie achterlaat bij reizigers. De stijl is geïnspireerd door het eiland zelf en bevat invloeden uit high-end mode, klassieke cinema en de plakboeken die overal ter wereld in huis te vinden zijn. Wanneer ze worden gecombineerd, positioneren deze elementen het eiland Bonaire als een plaats die anders is dan de rest; een natuurlijke parel in het Caribisch gebied die men moet ervaren om het te kunnen geloven.

Bonaire heeft een unieke eco-centrische missie. Het is het eerste eiland in het Caribisch gebied met een beschermd mariene park en het is een voorvechter van een Blue Destination certificeringsprogramma dat duurzaamheid, economische ontwikkeling en cultuur voorop stelt bij activiteiten voor bestemmingen aan zee.

Plan

Het mediaplan is een jaar geleden gestart met de nieuwe partner Dunn & Co., om een ​​maandenlang proces te begeleiden, inclusief merkstrategie, ontwikkeling van een nieuwe ‘look & feel’ en visuele identiteit, productie van fotografie en videografie, de bouw van een nieuwe website, opgefriste sociale media eigenschappen, een campagne concept en een media planning en -aankoopstrategie.

De campagne zal later in 2022 op verschillende manieren vorm krijgen in de Verenigde Staten, Europa en het Caribisch gebied. De plaatsingen in de media omvatten een grootschalige digitale ‘out-of-home’ uitvoering op Times Square, social media en social influencer content, digitale display, paid search, pre-roll, streaming televisie, native advertising en strategische content partnerships met de beste publicaties in de reisindustrie.

“Het nieuwe merk en de nieuwe campagne grijpen de magie van de natuur en de mensen van Bonaire. Er wordt gecommuniceerd door middel van opvallende producties en een strategische manier van vertellen waarom Bonaire een topbestemming is voor eco-minded reizigers”, aldus Miles Mercera, directeur van Tourism Corporation Bonaire. “We kijken ernaar uit om hartelijk ‘Bon Biní!’ te zeggen tegen zowel nieuwe als terugkerende bezoekers die enthousiast zijn om onze cultuur te ervaren, onze mensen te ondersteunen en ons eiland te beschermen.”