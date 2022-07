Bagel and Bloom is een van de nieuwste culinaire hotspots op het eiland.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een creatieve en professionele Sous Chef m/v.

Je bent samen met de Chef en de keukenbrigade verantwoordelijk voor de kwaliteit en diversiteit van de dagelijkse gerechten die de keuken van het restaurant verlaten.

Takenpakket:

Zorgdragen voor gebruik van zoveel mogelijk lokale producten;

Bewerkstelligen en bewaken van hoge kwaliteit van de gerechten;

(Mede)verantwoordelijk voor de planning en organisatie van de keuken;

Meewerken in de uitvoering;

Mis en place verzorgen voor dezelfde dag en de volgende dag. Voorbereiden salades, prepareren van vlees, snijden van groenten etc.;

Assisteren bij het aannemen, aansturen en motiveren van de gehele keukenbrigade;

Het mee helpen bedenken van een tweewekelijks nieuw avond menu en crew catering;

Assisteren bij inkoop, voorraadbeheer en bestellingen;

Gedegen kennis van ingrediënten, materialen, kooktechnieken en apparatuur;

Pas staan bij afwezigheid van Chef;

Toezien op naleving van de voorschriften en veiligheid en HACCP.

Profiel:

MBO Culinair diploma (bij voorkeur niveau 3);

Relevante werkervaring van minimaal 2 jaar;

Hands-on mentaliteit Flexibel, Servicegericht, Verantwoordelijk, Stressbestendig;

Luisteren naar de wensen vanuit het team;

In staat om ideeën en wensen; naar het bord te vertalen Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;

Het spreken van Spaans en/of Papiaments een pré;

Teamspeler die graag meewerkt in de keuken.

Wij bieden:

Een uitdagende baan waarbij je met een gemotiveerd team werkzaam bent in de professionele keuken met een passend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Er is inbreng in de samenstelling van de keukenbrigade en de menuontwikkeling.

Meer informatie en solliciteren:



Graag maken wij kennis met kandidaten die zich herkennen in het bovenstaande profiel. Bij interesse in deze functie ontvangen wij graag een motivatiebrief, voorzien van CV en referenties, via e-mailadres: [email protected]

