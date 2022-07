DEN HAAG – De Zeeland heeft door brand “aanzienlijke schade” opgelopen, dat meldt het ministerie van Defensie. Er is niemand gewond geraakt.

Het marineschip ligt in Den Helder in het droogdok voor onderhoud. In de nacht van zondag op maandag brak door nog onbekende reden brand uit in het schip. Ook is volgens defensie nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de brand voor het patrouilleschip. Het schip komt uit 2013.

De brand was na 2 uur onder controle. De brandweer was met meerdere eenheden aan het blussen.

Vannacht is er brand uitgebroken op https://t.co/JJ5CCX3Kc5. Zeeland. Er zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. https://t.co/n7C1lTFsZ1 — Koninklijke Marine (@kon_marine) July 4, 2022