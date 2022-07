KRALENDIJK- De Flamingo Luchthaven van Bonaire gaat eindelijk een geavanceerde rolstoel lift krijgen voor passagiers die van een rolstoel afhankelijk zijn.

De lift was al langer een vurige wens van het management van de luchthaven. Hoewel enige tijd geleden ook al bijna een exemplaar was aangekocht, gooide COVID-19 op dat moment roet in het eten.

Recent heeft de directie van de roze luchthaven toch goedkeuring gekregen van de Raad van Commissarissen van het overheidsbedrijf. Volgens interim-directeur Jos Hillen, is de bestelling inmiddels gedaan. Het duurt nog wel tot 2023 voordat het apparaat arriveert en daadwerkelijk kan worden ingezet.

Mensonterend

Er was vaak kritiek op het ontbreken van een fatsoenlijke manier om passagiers met een rolstoel aan boord van vliegtuigen te brengen. Mindervalide passagiers moeten tot nog toe in een speciaal stoeltje via de gewone trap aan of van boord worden gehesen of juist naar beneden gebracht, vaak voor het oog van andere passagiers; een gang van zaken die door betrokkenen wel als ‘mensonterend’ werd omschreven.