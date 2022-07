Diverse eilanden in de Caribisch regio zeggen vliegtuigmaatschappij LIAT zeer te missen. De carrier die tot dan toe eigendom was van meerdere Caribische Regeringen en opereerde vanuit Antigua, ging in 2020 bijna kopje onder na jaren van financiële uitdagingen en wat sommigen beschrijven als mismanagement.

LIAT staat voor Leeward Islands Air Transport Services en werd in het jaar 1956 opgericht. De luchtvaartmaatschappij ging bijna in haar hele bestaan gebukt onder schulden. Hoewel gevestigd in Antigua, waren op een gegeven moment maar liefst 11 Caribische eilanden mede-eigenaar van de maatschappij, hetgeen een bijna onmogelijke management structuur met zich meebracht.

Schelden op LIAT, waar vaak gekscherend naar werd verwezen als Leave Island Any Time, was niet alleen een favoriete bezigheid van de betrokken eilanden, maar ook van de passagiers die van de luchtvaartmaatschappij afhankelijk waren.

Doorstart

Toen LIAT in 2020 voor de zoveelste keer van de ondergang moest worden gered, lieten bijna alle aandeelhouders het afweten. Vooral premier van St. Vincent & The Grenadines, Ralph Gonsalves, liet zich zeer laatdunkend over LIAT uit, wat hij omschreef als een bodemloze put en slecht gerund. Ook de regering van Barbados, vertegenwoordigd door Mia Mottley stak geen vinger uit naar de redding van de carrier.

Dat leidde tot een situatie waarin de premier van Antigua & Barbuda, Gaston Brown, bijna alleen stond voor de redding van de maatschappij. Dat juist Antigua & Barbuda zich opwierp als potentiële redder was niet vreemd, omdat Antigua als thuisbasis het meest te verliezen had. Hoewel het met hulp van de curator hielp LIAT door te laten starten, is zij met drie vliegtuigen -waarvan één operationeel- nog maar een schim van haar vroegere zelf.

Gemis

Wat niemand had kunnen vermoeden, is dat twee jaar later diverse Caribische regeringen, maar ook de inwoners van die eilanden, LIAT in toenemende mate missen. Hoewel in eerste instantie werd verwacht dat overblijvende carriers zoals InterCaribbean Airways, Air Antilles en Winair in het gat zouden springen dat LIAT achterliet, is dat maar zeer ten dele het geval gebleken. Bovendien blijken de kosten voor tickets enorm te zijn gestegen, als de routes überhaupt worden gevlogen.

De minister van toerisme van St. Lucia, dr. Ernet Hilaire toont zich het meest kritisch over het ten onder laten gaan van LIAT en ook één van de grootste voorstanders de carrier weer terug te brengen naar het oude niveau. “We moeten eerlijk toegeven dat LIAT niet het toonbeeld was van een goed gemanagede maatschappij. Maar met al haar tekortkomingen was het toch een enorm belangrijke speler voor onze eilanden”, zegt Hilaire tegen de St. Lucia Times.

De minister wijst er op dat hoewel het internationale vliegverkeer op het eiland al zo’n tachtig procent is hersteld van de schade toegebracht door de COVID-pandemie, dit geenszins het geval is voor regionale vluchten. “In feite hébben we nu helemaal geen regionale vluchten meer, terwijl regionale passagiers vroeger waren voor zo’n 70% van alle aankomende passagiers op het eiland”, aldus Hilaire.

Spijt

Ook het grotere Barbados lijkt inmiddels een spijtoptant. Lokale media schrijven dat de regering van Mottley op zoek is naar derde partijen om bepaalde vluchtroutes in de regio op te zetten en te onderhouden. Ondertussen gaan er steeds meer en luidere stemmen op om LIAT toch maar weer te gaan ondersteunen en mee te financieren, hoewel veel regionale regeringen hadden bezworen nooit meer een cent in de vliegmaatschappij te steken.

Hilaire zegt zich hard te gaan maken bij zijn eigen regering om te kijken hoe LIAT de helpende hand kan worden toegestoken. “Ik ga het gesprek aan met de minister-president om te kijken hoe we LIAT kunnen helpen om weer sterker te worden. We hebben een carrier als LIAT nodig, om onze regionale routes weer te bedienen, net zoals zij dat tot 2020 deden”.