Elk klaslokaal van basis- en middelbare scholen in Nederland krijgt een CO2-meter. Ook alle scholen in Caribisch Nederland krijgen zo’n meter. Op die manier kan de leraar zien of tussen de lessen door ramen tegen elkaar moeten worden opengezet.

Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs trok hiervoor eerder 17 miljoen euro uit. Maar het initiatief daarvoor lag bij de scholen zelf. Daarvan is niet optimaal gebruik van gemaakt.

De minister roept scholen en gemeenten op snel werk te maken van betere ventilatie. Om daad bij het woord te voegen, komt er ter ondersteuning €140 miljoen specifiek bij voor scholen die kampen met acute ventilatieproblemen.

Scholen in Caribisch Nederland hoeven zich niet te melden, zij krijgen de melders gewoon uitgereikt.