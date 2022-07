KRALENDIJK- De afdeling Burgerzaken gaat afspraken die gemist zijn gedurende de dreigende tropische storm komende week inhalen.

Burgers die een afspraak hadden op 29 juni zullen worden geholpen op maandag 4 juli, tussen 4 uur in de middag en 7 uur in de avond. Burgers die een afspraak hadden op 30 juni, zullen nu geholpen worden op dinsdag 5 juli, tussen 4 uur en 7 uur in de avond. Burgers die nog geen afspraak hebben, zullen op donderdag 7 juli worden geholpen.

Achterstand

De afdeling Burgerzaken kampt al enige tijd met oplopende achterstanden. Daarom kunnen burgers tegenwoordig ook op de donderdagmiddag terecht. Door de stormdreiging en de afspraken die daardoor kwamen te vervallen dreigt de achterstand nog verder op te lopen. Door de langere openingstijden komende week, wordt in elk geval die achterstand weer ingelopen.