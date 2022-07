KRALENDIJK- Op Bonaire zijn veel instemmende geluiden te horen als het gaat om het optreden van waarnemend gezaghebber Nolly Oleana tijdens de stormdreiging op Bonaire.

Oleana stond er in feite enigszins alleen voor, omdat het voltallige bestuurscollege, gezaghebber Edison Rijna en de meeste eilandraadsleden in Nederland verbleven voor het bijwonen van het jaarlijkse congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Op diverse sociale media kreeg Oleana op donderdag de nodige pluimpjes. Inwoners zeiden het duidelijke optreden van Oleana, samen met het crisisteam en crisis coördinator Christopher Frans, te hebben gewaardeerd.

Radio- en TV-persoonlijkheid Tino de Palm verwoordde het als volgt op zijn persoonlijke Facebook-pagina: “Een enorm gevoel van waardering voor Gezaghebber Nolly Oleana voor de manier waarom hij de hele operatie heeft geleid om het eiland voor te bereiden op een mogelijke storm. Of de voorbereidingen nu vroeger hadden kunnen beginnen of niet, hij maakte tijd vrij op elk moment van de dag om zaken te organiseren en te leiden en hij constant beschikbaar om iedereen van relevante informatie te voorzien. Bedankt meneer Oleana, u bent een groots man”.

Veel inwoners konden zich helemaal vinden in de positieve bewoordingen van De Palm en deden een eigen duit in het zakje. Inderdaad viel op dat Oleana zichzelf duidelijk inzette, helder was in zijn communicatie en snel en zakelijk de leiding nam over het crisisteam.

Talen

Hoewel de meeste inwoners tevreden zijn over de voorbereidingen voor het onstuimige weer dat uiteindelijk wegbleef, waren er ook puntjes van kritiek. Vooral inwoners die het Papiamentu niet machtig zijn, vonden dat de informatie uit de persconferenties ook in het Nederlands en Engels had moeten worden gegeven.

Die boodschap leek overigens ook bij het crisisteam zelf te zijn aangekomen. In de tweede persconferentie op woensdagochtend gaf Oleana ook enige uitleg in het Nederlands.