KRALENDIJK – Het weersysteem over de Caribisch Zee komt sneller en groter in omvang in de richting van de eilanden dan verwacht. Op Bonaire wordt daarom iedereen sterk aangeraden thuis te blijven.

Meteorologen denken dat de storm nu om 19.00 uur over de eilanden gaat razen. Mogelijk beginnen de windstoten al aan het begin van de middag

Flamingo Airport

De luchthaven van Bonaire blijft voorlopig open, maar vanwege het weer is de KLM-vlucht 767 niet uit Amsterdam vertrokken. De vlucht zal nu morgen om 13.15 vertrekken.

EZ Air heeft inmiddels alle vluchten van Curaçao naar Bonaire en omgekeerd geschrapt. Ook de American Airlines vlucht komt te vervallen vandaag.

De TUI-vlucht is vandaag wel vertrokken, maar over de aankomst op Bonaire is nog niets bekend.