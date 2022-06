KRALENDIJK – In verband met de storm zijn alle huisartsenpraktijken vanaf 11:00 gesloten. Op de eerste hulp van het ziekenhuis is een huisarts aanwezig voor huisartsgeneeskundige zorg.

In geval van nood bel 911!

Vandaag is de huisartsenpost naar het ziekenhuis verplaatst. Daar is een huisarts aanwezig.

De praktijken zijn vandaag en vanavond telefonisch niet bereikbaar. Bij spoed bel 911 of bel de eerste hulp via 715 8900 extensie 1680

Zorg voor bewoners Rincon

Ook bewoners van Rincon kunnen terecht in het ziekenhuis. Als Kralendijk door de storm niet bereikbaar is, dan is er voor spoedgevallen een huisarts aanwezig in de huisartsenpraktijk van dr. Castro. Het maakt in dit geval niet uit of u wel of niet patiënt bent van deze praktijk.