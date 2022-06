KRALENDIJK- De Flamingo Luchthaven heeft in voorbereiding op de storm die woensdagmiddag en -avond over zal trekken de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen.

De luchthaven was op dinsdagavond nog niet van plan geheel te sluiten, tenzij de omstandigheden drastisch zouden wijzigen. Volgens het management van de luchthaven had op dinsdagavond nog geen enkele vlucht geannuleerd die voor morgen gepland staat.

Die informatie was evenwel afkomstig vóór de regering van Curaçao een avondklok instelde voor woensdagmiddag vanaf vier uur. De luchthaven van Aruba zal vandaag een update geven of zij openblijft of toch dichtgaat.

Evalueren

“De luchthaven evalueert de situatie morgen tussen 09.00-10.00 uur en tussen 14.00 – 15.00 uur. Mochten er wijzigingen zijn in de voorspelling of de situatie dan zullen we hierover opnieuw communiceren”, aldus de luchthaven in een schrijven aan de luchtvaartmaatschappijen die gebruik maken van de luchthaven.