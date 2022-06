Aruba, Bonaire en Curaçao moeten zich voorbereiden op de komst van de tropische storm. Zo’n 1000 kilometer ten oost-zuidoosten van de eilanden bevindt zich nu nog een storing, maar volgens de meteorologische dienst van Curaçao is de kans 90 procent dat deze storing zich ontwikkelt tot een tropische storm. Die zal woensdagavond en donderdagochtend ten zuiden van de eilanden langs trekken.

Omdat er een voorwaarschuwing voor een tropische storm en ruige zee is afgegeven, heeft zowel de regering op Curaçao als op Aruba gisteravond een persconferentie ingelast. Op Bonaire heeft de regering een speciale waarschuwing afgegeven.

De zee wordt mogelijk ruw gedurende de ochtend van donderdag en deze omstandigheden kunnen aanhouden tot de middag van vrijdag.

De Meteorologische dienst verwacht vanavond al perioden met af en toe zware regenval en/of onweersbuien. Die kunnen de hele nacht aanhouden.Zware regenval kan plaatselijk tot overstromingen en/of aardverschuivingen leiden.

Voorbereiden

De bewoners van Curaçao, Aruba en Bonaire is gevraagd zich voor te bereiden door voldoende voedsel en drinkwater in huis te halen, net als kaarsen of een zaklamp. Verder wordt mensen gevraagd ervoor te zorgen dat hun huis en de tuin in orde zijn, zodat er geen losse spullen kunnen rondwaaien die daardoor schade aanrichten.