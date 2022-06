Bonaire moet zich voorbereiden op zeer natte dagen vanaf woensdag. Dat valt op te maken uit de analyse van weerman Olav Geijs over de naderende storm, die waarschijnlijk woensdag een naam krijgt: Bonnie.

De man van Caribbean Weather Center op Curaçao denkt dat het hurricane scenario pas na passage op de drie eilanden gaat gelden. Hij heeft geen enkel scenario van een orkaan daarvoor gezien, ook niet bij het National Hurricane Center in Miami.

Het onrustige weersysteem ligt nu een net ten oosten van Trinidad & Tobago, maar zal de Bonaire en de andere Nederlands-Caribische eilanden naar verwachting woensdagnacht bereiken.

Uniek

“Wat we zien gebeuren is uniek in de geschiedenis van ons weer. Een keer eerder kwam zo’n zwaar weersysteem in juni zo dichtbij onze eilanden. Dat was in 1933.”

Dat ‘Bonnie’, zoals de storm gaat heten, zo diep in het zuiden van de Caribische Zee passeert wordt volgens Geijs veroorzaakt door een hoge druk gebied in het noorden van het Caribisch gebied. “Die duwt het systeem naar beneden.”

Factoren

Er is een aantal factoren die orkaanvorming van dit systeem bemoeilijken. “Allereerst de snelheid van het systeem nu. Die is met 37 kilometer per uur behoorlijk snel. Zo snel dat het systeem zich moeilijker kan sluiten”, zegt Geijs.

“Pas als het systeem zich sluit, kan het aan kracht toenemen. De luchtvochtigheid en de temperatuur van het zeewater is wel gunstig voor de ontwikkeling van een cycloon. Net als geringe tegenwinden in de hogere atmosfeer”, aldus Geijs.

Wat de voorspelling van de kracht van de tropische storm zo moeilijk maakt, is de vraag of het systeem grote delen over de Venezolaanse kust en landinwaarts wordt gedrukt, een tweede bemoeilijkende factor. Als dat het geval is, zal de storm nog steeds nat zijn en veel wind kennen, maar aanzienlijk minder dan als het grotendeels over zee naar het westen trekt”, aldus Geijs.

Maar hoe dan ook krijgen Bonaire, Curaçao en Aruba het stevig voor de kiezen. “het wordt bijzonder nat met 75 tot 125 millimeter regen woensdag nacht, dat is een vijfde van wat de eilanden normaal gesproken in één jaar krijgen”, zegt Geijs. Zware buien van 40 millimeter veroorzaken op de eilanden al overstromingen. “Wat wij gaan krijgen, is aanzienlijk meer.”

“De hoeveelheid regen is in het huidige scenario zoveel meer, omdat de meeste wind en regen in een tropische cycloon zich in het noord of noordoostelijk deel bevindt. Bij de huidige koers ten zuiden van onze eilanden maken dat juist het noordelijk en noordoostelijk deel recht over onze eilanden gaan.”

De geschiedenis leert volgens Geijs, dat de vroege komst van een zware tropische storm in juni een indicatie is voor een zwaar orkaanseizoen. “Dat was in 2017, toen orkaan Irma over Sint Maarten raasde, precies hetzelfde geval.”

Maatregelen

Terwijl Curaçao en Aruba stevige maatregelen treffen in de aanloop naar de storm morgenavond, is het op Bonaire nog stil. Het Bonairiaanse bestuur zal woensdag om 11.00 uur in de ochtend pas een persconferentie geven waarin maatregelen worden aangekondigd.

Op Curaçao en Aruba zijn de scholen dan al lang dicht en zit het ambtenarenapparaat thuis. Publieke activiteiten zijn stilgelegd en geannuleerd. Het Openbaar vervoer moet om 16.00 uur lokale tijd stoppen, winkels en bedrijven zijn een uur eerder dan al dicht gegaan. Na 16.00 uur mag je de straat niet meer op.