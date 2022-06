KRALENDIJK – Het eilandsbestuur is in Nederland voor een werkbezoek. Op 28 en 29 juni zal de delegatie het jaarlijks congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bijwonen; het grootste meerdaagse congres van Nederland, waar tussen de 2.500 en 3.500 lokale bestuurders en raadsleden op afkomen.

Naast het bijwonen van het centrale congres zijn er ook excursies in de regio, een avondprogramma en de algemene ledenvergadering gepland. Ook zullen er gesprekken plaatsvinden met de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Eerste en Tweede Kamer waar diverse beleid thema’s aan bod zullen komen.

De gedeputeerden James Kroon, Nina den Heyer en Hennyson Thielman hebben afspraken bij verschillende ministeries en gemeentes om te spreken over de huidige lokale problematiek op Bonaire met betrekking tot prijsstijgingen, armoede, duurzame energie, wegen en infrastructuur, maar ook over de ontwikkelingen van onze bibliotheek en overige projecten waaronder BES(t) 4 Kids.