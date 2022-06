CARACAS – Hoge functionarissen van de Amerikaanse regering zijn stilletjes naar Caracas gereisd in de laatste poging om de betrekkingen met de Zuid-Amerikaanse oliegigant weer op te bouwen. Volgens Associated Press moet de Verenigde Staten hun buitenlands beleid herijken in het licht van de oorlog in Oekraïne door en de gasprijzen.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken beschreef de reis als een welzijnsbezoek gericht op de veiligheid van verschillende Amerikaanse burgers die in Caracas worden vastgehouden, waaronder een groep oliemanagers van het in Houston gevestigde Citgo die meer dan vier jaar geleden gevangen zijn gezet.

De delegatie bestaat uit Roger Carstens, de speciale presidentiële gezant voor gijzelingen, evenals ambassadeur James Story, die de Venezolaanse afdeling van de Amerikaanse regering leidt vanuit het naburige Colombia.

President Nicolás Maduro bevestigde het bezoek tijdens televisietoespraken.

Hij verwees daarbij naar een andere verrassingsreis in maart van Carstens, Story en Juan Gonzalez, de directeur van de Nationale Veiligheidsraad voor het westelijk halfrond.

Decennia

Dat was de eerste reis van het Witte Huis naar de provincie in meer dan twee decennia, en het leidde tot de vrijlating van twee Amerikaanse burgers die als onterecht werden vastgehouden en een belofte van Maduro om opnieuw te onderhandelen met zijn tegenstanders.

Het is onduidelijk wat de functionarissen nog meer willen bereiken tijdens de missie naar het land waartegen de VS sinds 2019 strenge economische sancties heeft opgelegd. Ze zouden een ontmoeting hebben met Juan Guaido , de leider van de door de VS gesteunde oppositie.

Sinds de reis van maart hebben zowel de regering-Biden als de socialistische regering van Venezuela zich bereid getoond om deel te nemen na jaren van vijandelijkheden tussen Washington en Caracas over de herverkiezing van Maduro in 2018, die werd ontsierd door onregelmatigheden. De VS en andere landen hebben de erkenning van Maduro na die verkiezingen ingetrokken en in plaats daarvan beschouwen ze Guaido Venezuela’s legitieme leider.

Olielicenties

Hoewel de onderhandelingen tussen Maduro en de oppositie nog moeten worden hervat, verlengden de VS vervolgens een licentie zodat oliemaatschappijen, waaronder Chevron, alleen het basisonderhoud van putten konden blijven uitvoeren die ze samen met de Venezolaanse staatsoliegigant PDVSA exploiteren.

Het Witte Huis heeft Chevron ook een vrijstelling verleend om te onderhandelen over de voorwaarden van zijn licentie met PDVSA en de sancties opgeheven die in 2017 waren opgelegd aan de neef van First Lady Cilia Flores, die destijds werd beschuldigd van het faciliteren van corruptie terwijl een topfunctionaris bij staatsolie gigantische PDVSA.

De reis volgt op een openbaar pleidooi voor de regering-Biden van de familie van Matthew Heath, een voormalige Amerikaanse marinier die bijna twee jaar geleden werd gearresteerd op grond van wat de VS beschouwt als verzonnen terreuraanklachten. De familie riep eerder deze maand de regering op om dringend actie te ondernemen om Heath’s leven te redden na wat volgens hen een zelfmoordpoging was, zegt Associated Press, die daaraan toevoegt dat niet te kunnen verifiëren.

Maduro zinspeelde tijdens zijn televisie-opmerkingen maandag op opmerkingen van een Franse functionaris tegen verslaggevers tijdens de bijeenkomst van de leiders van de Groep van Zeven met betrekking tot de noodzakelijke inspanningen om de olievoorraden te diversifiëren, waaronder het weer laten stromen van Venezolaanse olie, aangezien de oorlog in Oekraïne voortduurt en de gasprijzen blijven stijgen.

Venezuela heeft ’s werelds grootste bewezen oliereserves. Het afgelopen decennium kreeg het echter te maken met een drastische daling van de productie van ruwe olie en geraffineerde producten als gevolg van prijsdalingen, wanbeheer en economische sancties. Haar aanwezigheid op de wereldmarkt is momenteel marginaal.

Maar de olieprijs is dit jaar tot dusver met meer dan vijftig procent gestegen, vooral aangewakkerd door de oorlog in Oekraïne en sancties tegen Rusland, wat internationaal grote zorgen over de inflatie veroorzaakt.