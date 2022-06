KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire heeft onlangs ENNIA verwelkomd als officiële partner van het Bario Festival programma van TCB.

Als onderdeel van het Strategisch Masterplan Toerisme en het Toerisme Herstelplan is één van de belangrijkste doelstellingen het vergroten van de voordelen van toerisme en het creëren van kansen voor onze gemeenschap om deel te nemen aan het toerisme. Hiervoor heeft TCB een serie ‘Bario Festivals’ geïntroduceerd die plaatsvinden in de verschillende wijken van Bonaire.

De visie van TCB is samenwerken, inspireren en onze bezoekers de mogelijkheid bieden om in contact te komen met onze lokale cultuur, keuken en manier van leven door ze te verwelkomen in onze wijken.

Officiële partner

ENNIA erkent de kracht van het Bario Festival programma en ondersteunt dit als officiële partner. ENNIA gelooft in de community-based toerismestrategie van TCB die samenwerking, maatschappelijke betrokkenheid en duurzame groei voor ons dushi Bonaire zal bevorderen. Samen met de organiserende comités van de verschillende wijken zullen we manieren vinden om de levenskwaliteit van de gemeenschap te verbeteren en een betere ‘Bario’ achter te laten. Samen kunnen we meer kansen creëren en meer bereiken!

Het volgende Bario Festival vindt plaats op 30 juli 2022 in Tera Kòrá.

TCB bedankt alle partners die hebben meegewerkt aan de Bario Festival programma’s, in het bijzonder de Wedoe-organisatie, MCB, Selibon en TUI.