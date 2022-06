KRALENDIJK – Regen- en onweersbuien zijn toegenomen in samenhang met de tropische golf 94L die op ongeveer 1500 kilometer ten oosten van de zuidelijk gelegen Caribische eilanden ligt.

Het National Hurricane Center ziet dat de omstandigheden gunstig zijn voor de ontwikkeling van een tropische depressie. Aruba, Curaçao en Bonaire moeten rekening houden met zwaar weer vanaf woensdag tot en met vrijdag.

Een Hurricane Hunter Aircraft is gepland om vanmiddag het systeem te onderzoeken. De zuidelijke eilanden aan de oostkant van de Caribische Zee en inwoners langs de Noordoostkust van Venezuela wordt aangeraden de voortgang van het weersysteem te volgen. Later vandaag volgen mogelijke tropische stormwaarschuwingen.

Ongeacht de ontwikkeling van systeem 94L moeten de eilanden in dit gebied en de Noordoostkust van Venezuela rekeninghouden met zware regenval op dinsdagavond en woensdag.

Tweede weersysteem

Een tropische golf op enkele honderden kilometers ten zuidwesten van de Kaapverdische eilanden zorgt voor ongeorganiseerde regenval en onweersbuien. Omgevingscondities kunnen bevorderlijk worden voor de geleidelijke ontwikkeling van een tweede tropische depressie, later deze week. Het systeem beweegt West-noordwestwaarts op ongeveer 15 kilometer per uur over de centrale tropische Atlantische Oceaan. De vormingskans over vijf dagen is twintig procent.