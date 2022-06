KRALENDIJK – De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Maarten van Ooijen was op bezoek bij Sentro Akseso Boneiru.

Sentro Akseso Boneiru (=Centrum Toegang) is een centraal voorportaal waar inwoners van Bonaire terecht kunnen voor informatie, advies, steun en hulp. AKSESO is er voor de versterking van het gezin voor hulp bij financiële zaken, psycho-sociale problemen, vragen over opvoeding, begeleiding bij verlies en activiteiten in de wijken.

In Sentro Akseso zijn de diensten van een aantal bestaande organisaties zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Sociaal Wijkteam, het advies- en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Guiami, Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdgezondheidszorg samengevoegd.

De directie van AKSESO heeft uitleg gegeven over AKSESO, wat zij doen voor de inwoners van Bonaire en de ontwikkelingen in het sociaal domein. Het werkbezoek is afgerond met een korte rondleiding en feestelijk hapje.