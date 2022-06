KRALENDIJK – Zesentwintig (hoog) begaafde leerlingen hebben afgelopen schooljaar één dag in de week Plusklas gehad. Deze week kregen zij hun certificaat uit handen van de heer Oleana en de leerkrachten.

De jonge studenten kregen één keer per week buiten schooltijd les. De instructietaal was Engels. Vele onderwerpen kwamen aan bod waaronder ondernemerschap en er is meegedaan aan een internationale wiskundewedstrijd, waar de kinderen les hebben gekregen over het sterrenstelsel.

De stichting Jongeren en Toekomst Bonaire zal volgend jaar weer een Plusklas gaan organiseren voor begaafde leerlingen van Bonaire.