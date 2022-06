Bon dia! Ik ben Joanne Ignacio, geboren en getogen in Bonaire. Vanaf mijn tienerjaren wist ik al dat ik mensen wilde helpen. Naar mensen luisteren en met ze praten, mensen doorgronden, dat heb ik altijd leuk gevonden.

Daarom koos ik ervoor om toegepaste psychologie te studeren, maar het vak statistiek vond ik absoluut niet fijn, dus kwam ik tot de conclusie dat psychologie niks voor mij was. Ik wilde mensen helpen en heb de studie maatschappelijk werk en dienstverlening (nu Social Work) gedaan aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Deze studie paste beter bij mij en kan ik goed toepassen in mijn werk als woonbegeleider bij Mental Health Caribbean. (Dit is de grootste GGZ-instelling op de eilanden.)

Psychiatrie en verslaving

Als het jou aanspreekt om met mensen te werken, is werk in de GGZ leuk! Maar onderschat het niet; wanneer er psychiatrie en verslaving bij komt kijken, gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. Het is niet alleen maar kijken naar diagnoses, ziektebeelden, cognitief functioneren of kleine rode oogjes. Het is een samenhang van al het bovengenoemde en meer. Complex! (Boeiend?) Als dat woord jou niet afschrikt, maar juist nieuwsgierig maakt, dan nodig ik je uit om verder te lezen.

‘Psychische gezondheid is een onderwerp waar niet makkelijk over gesproken wordt op het eiland’

Mental health

Momenteel werk ik als woonbegeleider bij Mental Health Caribbean in Bonaire. Ik werk met mannen en vrouwen vanaf 18 jaar, die een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek hebben en/of licht verstandelijk beperkt zijn. Het kan ook een combinatie van de drie zijn. ‘Mental health’, oftewel psychische gezondheid is een onderwerp waar niet makkelijk over gesproken wordt op het eiland. Je wordt al snel als ‘gek’ bestempeld en in een hoek geplaatst om vergeten te worden.

Zelfstandigheid versterken

Gelukkig is daar het afgelopen decennia veel aan veranderd en dat zie je terug bij ons op de afdeling. Vroeger ging men er meestal vanuit dat iemand weinig kon en veel geholpen moest worden, nu kijken we naar wat iemand wel kan. En vooral hoe je dit kunt versterken/bekrachtigen en uitbreiden.

‘Er komt veel op je af in dit werk, maar dat maakt het juist boeiend!’

Studie toepassen in de praktijk

Geen één dag op de afdeling (in de psychiatrie/GGZ en de verslavingszorg) is hetzelfde. Opeens kan je de volgende situaties tegenkomen. Bijvoorbeeld, iemand raakt overstuur, omdat zijn dag-structuur verstoord is. Een ander weigert zijn of haar medicatie in te nemen of iemand is onder invloed van drugs of alcohol. Er komt veel op je af, maar dat maakt het juist boeiend! Je gaat gesprekken aan en past methoden en technieken aan die je tijdens je studie Social Work geleerd hebt. Denk bijvoorbeeld aan motiverende gespreksvoering.

Dynamische baan in de GGZ

Je activeert de cliënt om samen activiteiten te ondernemen, zoals samen koken. Samen bereid je ook alles voor. Hierbij leer je de cliënt organiseren en overzicht houden. Later op een dag kan het zijn dat je met de psychiater, de psycholoog en een verpleegkundige in overleg zit om een casus te bespreken.

Naast de dagelijkse gang van zaken op het werk geef je als medewerkers ook regelmatig voorlichting aan ketenpartners.

‘Ik geniet er enorm van om iemand te zien groeien, hoe klein de stappen ook zijn’

Inspirerend en uitdagend

Ik geniet er enorm van om iemand te zien groeien, hoe klein de stappen ook mogen zijn. Een glimlach, een trotse gezichtsuitdrukking, opluchting, maar ook boosheid, irritatie en frustratie, dat hoort er allemaal bij. Het maakt ons wie we zijn, ook degene met een psychiatrisch- en/of verslavingsproblematiek. De dynamiek van vallen en opstaan, doorgaan, doorzetten, dat inspireert mij dagelijks in mijn omgang met deze doelgroep.

Dit interview werd eerder door Stichting WeConnect gepubliceerd op UnitedCareCaribbean.com