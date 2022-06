KRALENDIJK – De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximumtarieven vastgesteld voor de distributie van elektriciteit in Caribisch Nederland. De tarieven stijgen sterk vanaf 1 juli 2022, omdat er bij de productie van elektriciteit fossiele brandstoffen worden gebruikt en de brandstofprijzen sterk zijn gestegen.

De ACM stelt jaarlijks in december de maximumtarieven vast voor de productie en distributie van elektriciteit in Caribisch Nederland. Om rekening te kunnen houden met de wisselende brandstofprijzen stelt de ACM de maximumtarieven als dat nodig is per 1 juli bij. Energieleveranciers stellen op basis van deze maximumtarieven de tarieven vast die ze in rekening brengen bij bewoners en bedrijven.

Subsidies

De gestegen brandstofprijzen hebben een behoorlijke impact op de energierekening van de huishoudens op de BES-eilanden. Daarom heeft het kabinet voor 2022 subsidies beschikbaar gesteld om de koopkracht te ondersteunen.

Bonaire

Voor Bonaire stijgt het maximale variabele gebruikstarief van 0,3260 USD/kWh naar 0,4253 USD/kWh. Het maximale pagabon-tarief (prepaid) stijgt van 0,5332 USD/kWh naar 0,6325 USD/kWh. Voor het verbruik van een gemiddeld huishouden op Bonaire betekent dit een stijging van ongeveer 25 dollar per maand.

Sint-Eustatius

Voor Sint-Eustatius stijgt het maximale variabele gebruikstarief van 0,3553 USD/kWh naar 0,4306 USD/kWh. Voor het verbruik van een gemiddeld huishouden op Sint-Eustatius betekent dit een stijging van ongeveer USD 19 per maand.

Saba

Voor Saba stijgt het maximale variabele gebruikstarief van 0,4093 USD/kWh naar 0,5195 USD/kWh. Voor het verbruik van een gemiddeld huishouden op Saba betekent dit een stijging van ongeveer USD 28 USD per maand.

Meer informatie

Bewoners die vragen hebben over het vaststellen van de energietarieven kunnen voor meer informatie terecht bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Informatie over de maatregelen om de koopkracht te ondersteunen staat op de website van de Rijksdienst voor Caribisch Nederland.