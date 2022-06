KRALENDIJK – Consumentenbond Unkobon waarschuwt de bewoners van Bonaire dat door de hoge brandstofprijzen de tarieven voor elektriciteitsgebruik per 1 juli zullen stijgen met maar liefst 30%. Omdat WEB de rekeningen voor stroomgebruik twee maanden later stuurt, zien de consumenten de gevolgen pas in september.

Unkobon verwacht dat veel huishoudens op Bonaire de rekening niet meer zullen kunnen betalen. Huizen waarvan de rekening niet wordt betaald worden afgesloten.

Armoedeminister Carola Schouten heeft aangeboden om inkomens tot 120% van het theoretische ijkpunt sociaal minimum te helpen met een eenmalige subsidie van $850. Het theoretische ijkpunt van de minister is echter veel lager dan het werkelijke bestaansminimum. Met het criterium van de minister krijgen veel huishoudens op Bonaire met inkomens onder het bestaansminimum geen hulp, terwijl in het Europese deel van Nederland huishoudens met een inkomen tot 120% van het bestaansminimum wel in aanmerking komen.

Inkomensgrens

Unkobon heeft bij de minister gepleit voor een hogere inkomensgrens om in aanmerking te komen voor de subsidie omdat de kosten van levensonderhoud veel hoger zijn dan het ijkpunt dat de minister hanteert.

Ook gedeputeerde Den Heyer wil de werkelijke kosten van levensonderhoud als inkomensgrens voor de subsidie gaan hanteren.

OLB en WEB zijn al bezig met voorbereidingen om de subsidie voor huishoudens die daarvoor in aanmerking komen tijdig te kunnen verwerken. Gedeputeerde Den Heijer daarover: “We proberen van tevoren zoveel mogelijk mensen in beeld te krijgen en die dan automatisch de subsidie te geven, maar de huishoudens die we niet in beeld krijgen zullen zich moeten aanmelden.”

Armoedeprobleem

Unkobon verwacht dat niet alleen de minima, maar ook de middengroepen problemen zullen krijgen met de hoge rekeningen voor elektriciteit. Als de inkomens op Bonaire niet worden aangepast aan de grote prijsstijgingen zal het armoedeprobleem alleen maar groter worden.