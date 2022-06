KRALENDIJK- De drie gedeputeerden van Bonaire, Nina den Heyer, Hennyson Thielman en James Kroon zijn vóór het openhouden van laboratorium BonLab.

De gedeputeerden zijn van mening dat ons eiland niet afhankelijk zou moeten zijn van slechts één laboratorium, omdat dit het eiland kwetsbaar zou maken. Dat standpunt hebben de gedeputeerden ook naar voren gebracht in een gesprek met staatssecretaris Maarten Van Ooijen van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

De stellingname van de gedeputeerden volgt op de dreigende sluiting van het laboratorium nadat het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) aangekondigde het zorgcontract met het lab per 1 januari 2023 te willen beëindigen.

Holding

BonLab is overigens eigendom van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), als dochteronderneming van de Bonaire Holding Maatschappij. Binnen het BC bestaat zorg over de sterke afhankelijkheid één aanbieder die alles in handen heeft, waardoor ook situaties ontstaan zoals recent bij de Boticas, waar de wachttijden enorm opliepen.