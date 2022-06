KRALENDIJK- Er zou onderzoek moeten worden gedaan naar de haalbaarheid van het opzetten van een eigen bloedbank op Bonaire.

Dat heeft gedeputeerde Nina den Heyer, met Volksgezondheid in haar portefeuille, deze week naar voren gebracht in een gesprek met staatssecretaris van VWS, Maarten van Ooijen. De mogelijkheid van een eigen bloedbank was overigens niet het enige agendapunt van Den Heyer. “We hebben ook gesproken over het verlenen van zorg op ons eiland die cultuurintensief is en waarbij het gezin centraal staat”, aldus de gedeputeerde.

Den Heyer is van mening dat het hierbij niet alleen gaat om de bejegening van patiënten, maar ook over de hulpverleningsmethoden die worden ingezet. Daarnaast maakt Den Heyer zich, samen met haar collega-gedeputeerden, sterk voor het openhouden van BonLab.